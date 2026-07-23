Javier Milei quiere pintar el país de violeta en 2027 con candidatos propios en provincias y acuerdos clave

Con la vista puesta en las elecciones de 2027, el Gobierno de Javier Milei comenzó a trazar las líneas maestras de su armado político territorial. La premisa central que maneja la conducción de La Libertad Avanza es tan clara como ambiciosa: competir con candidatos propios para las gobernaciones en al menos 14 provincias , sellar acuerdos de gran volumen político en otros 7 distritos estratégicos y mantener en reserva la discusión sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde Balcarce 50 descartan de plano la posibilidad de concretar un acuerdo macro o generalizado con los gobernadores. Por el contrario, la estrategia oficialista se basará en negociaciones individuales, distrito por distrito , garantizando en todo momento que el Poder Ejecutivo mantenga el control general sobre el sello y la estructura electoral del espacio.

En el esquema que diagraman los armadores del Ejecutivo, no habrá alianzas con los mandatarios provinciales en un amplio pelotón de distritos. La decisión de presentar postulantes alineados directamente con la Casa Rosada busca preservar la identidad libertaria y convertir al partido en una herramienta de construcción territorial de largo plazo.

El diagnóstico en la Casa Rosada cambia sustancialmente para otra franja del mapa nacional. El Gobierno proyecta alianzas de mayor envergadura política en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Juan y San Luis .

En este grupo, los entendimientos no siempre tendrán como interlocutores a los gobernadores de turno. El caso más representativo es la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, a la que el Gabinete nacional considera el epicentro de la batalla electoral por concentrar el mayor padrón del país.

Para el territorio bonaerense, el proyecto oficialista contempla una convergencia con sectores del PRO, la UCR y otros espacios no peronistas. El objetivo central es unificar el voto de la oposición, ordenar la oferta en la boleta nacional y forzar una polarización directa contra el kirchnerismo. Según afirman fuentes de Balcarce 50, en este caso el Ejecutivo está dispuesto a ceder espacio en el armado de listas con tal de estructurar una propuesta competitiva que permita disputar la gobernación.