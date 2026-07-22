Volvieron los miércoles de marcha: la CGT, organizaciones sociales y los jubilados se concentran en Congreso
La CGT, las CTA y organizaciones de jubilados marchan al Congreso, mientras la Policía aplica el protocolo antipiquetes en accesos a CABA.
La CGT, las CTA y organizaciones de jubilados marchan al Congreso, mientras la Policía aplica el protocolo antipiquetes en accesos a CABA.
La CGT, las dos ramas de la CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados encabezaron este miércoles una movilización al Congreso en defensa del sistema previsional, con reclamos por una recomposición de los haberes jubilatorios y en rechazo a la política económica del Gobierno de Javier Milei.
Desde las primeras horas de la tarde, las columnas comenzaron a concentrarse sobre avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, mientras el Congreso permanecía vallado y con un fuerte operativo de seguridad.
En paralelo, organizaciones sociales intentaron realizar cortes en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el Puente Pueyrredón, donde la Policía aplicó el protocolo antipiquetes para impedir el bloqueo total de la circulación. También se registraron protestas en Avellaneda, la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Puente Saavedra, además de manifestaciones en Córdoba, Tucumán, Rosario y Mar del Plata.