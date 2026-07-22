Volvieron los miércoles de marcha: la CGT, organizaciones sociales y los jubilados se concentran en Congreso

La declaración de la CGT durante la marcha

"La seguridad social es un derecho" posteó la Confederación General del Trabajo mientras marchaban en el Congreso de la Nación contra el gobierno de Javier Milei.

"Porque no es un privilegio, sino una conquista del pueblo trabajador, hoy salimos a las calles", cerró el posteo realizado por la organización en su cuenta de X.