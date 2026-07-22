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Volvieron los miércoles de marcha: la CGT, organizaciones sociales y los jubilados se concentran en Congreso

La CGT, las CTA y organizaciones de jubilados marchan al Congreso, mientras la Policía aplica el protocolo antipiquetes en accesos a CABA.

MDZ Sociedad

La CGT, las dos ramas de la CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados encabezaron este miércoles una movilización al Congreso en defensa del sistema previsional, con reclamos por una recomposición de los haberes jubilatorios y en rechazo a la política económica del Gobierno de Javier Milei.

Desde las primeras horas de la tarde, las columnas comenzaron a concentrarse sobre avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, mientras el Congreso permanecía vallado y con un fuerte operativo de seguridad.

En paralelo, organizaciones sociales intentaron realizar cortes en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el Puente Pueyrredón, donde la Policía aplicó el protocolo antipiquetes para impedir el bloqueo total de la circulación. También se registraron protestas en Avellaneda, la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Puente Saavedra, además de manifestaciones en Córdoba, Tucumán, Rosario y Mar del Plata.

La declaración de la CGT durante la marcha

"La seguridad social es un derecho" posteó la Confederación General del Trabajo mientras marchaban en el Congreso de la Nación contra el gobierno de Javier Milei.

"Porque no es un privilegio, sino una conquista del pueblo trabajador, hoy salimos a las calles", cerró el posteo realizado por la organización en su cuenta de X.

El operativo de seguridad del Congreso

Un importante operativo de seguridad se despliega en los alrededores del Congreso en el marco de la movilización convocada por la CGT, las CTA, la UTEP y organizaciones sociales.

La zona permanece vallada y cuenta con una fuerte presencia policial, camiones hidrantes y efectivos apostados para monitorear la protesta y garantizar el cumplimiento del protocolo de seguridad durante la jornada.

Comienzan a llegar las organizaciones: corte total de avenida Rivadavia y Callao

Frente al inmenso vallado parte del megaoperativo de seguridad llevado adelante por las autoridades de la Policía Federal Argentina, las columnas de manifestantes comienzan a llegar al Congreso de la Nación.

Además de las organizaciones sociales y la CGT, los jubilados volvieron a dar el presente en un nuevo miércoles de marchas alrededor de las 15.30.

Otro miércoles de marcha: la reactivación del plan de la CGT

La marcha marcó el reinicio del plan de lucha de la CGT tras el receso por el Mundial 2026. La central obrera ya anticipó nuevas movilizaciones para las próximas semanas, entre ellas la tradicional marcha de San Cayetano y una protesta frente al Ministerio de Economía, mientras mantiene abierta la posibilidad de convocar a un paro general si no obtiene respuestas a sus reclamos.

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