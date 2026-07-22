Día del Amigo: cómo evitar estafas a la hora de comprar un regalo

Siguen los festejos del Día del Amigo durante la semana y muchos todavía se encuentran comprando regalos para los más queridos.

Con la llegada del Día del Amigo, crecieron las compras de regalos, las salidas y las escapadas de fin de semana. Si bien el festejo oficial se dio el lunes, durante la semana se extendieron las juntadas ya que el Mundial 2026 opacó esas reuniones.

Este movimiento también aumenta el uso de plataformas digitales y, con ello, los riesgos de estafas. Por eso, desde Defensa del Consumidor compartimos algunas recomendaciones simples para disfrutar sin problemas.

Cómo evitar estafas en los regalos del Día del Amigo Al momento de comprar un regalo, es importante saber que todos los productos nuevos tienen 6 meses de garantía. Además, los comercios no pueden poner límites de días u horarios para cambios si contás con ticket o factura.

Si comprás por internet, tenés un derecho clave: el derecho de arrepentimiento, que te permite devolver la compra dentro de los 10 días desde que recibís el producto. Y lo más importante: el costo de devolución lo tiene que cubrir el vendedor.

En el caso de entradas a espectáculos o servicios turísticos (como cabañas o excursiones), ese arrepentimiento también aplica, pero hay que avisar al menos 24 horas antes.