Día del Amigo: conocé la razón por la que hoy lo celebramos

Cada 20 de julio, Argentina conmemora el Día del Amigo. Conocé la interesante historia detrás de la fecha y por qué lo celebramos.

El 20 de julio, Argentina y varios países de América Latina como Brasil, Chile, España y Uruguay celebran el Día del Amigo. Es una fecha en la que amigos se reúnen para honrar una relación que trasciende el tiempo y la distancia.

La historia detrás del Día del Amigo La historia de esta celebración tiene un origen particular. Enrique Ernesto Febbraro, un odontólogo de Lomas de Zamora con formación en filosofía e historia, fue quien impulsó la idea.

Inspirado por la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969, consideró que aquel hito de la humanidad representaba un acto de cooperación y compañerismo universal. La misión Apollo 11, con Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin a bordo, fue el puntapié inicial de una iniciativa que cambiaría el calendario de muchos países.

La hazaña del Apollo 11 inspiró una de las fechas más populares de Argentina. Febbraro envió cientos de cartas proponiendo el 20 de julio como el Día del Amigo, sosteniendo que la hazaña lunar era "un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo". Con el apoyo del Rotary Club, logró difundir la idea y diez años después, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó la fecha. En 1983, Lomas de Zamora fue declarada "capital provincial de la amistad".