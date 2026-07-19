Philips: nuevos parlantes llegan al mercado local para el día del amigo

TPV Technology presentó una línea de parlantes Philips diseñados para diferentes tipos de reuniones y presupuestos en el sector de consumo nacional.

La marca Philips diversifica su catálogo de audio en el país con opciones que cubren desde el uso hogareño hasta actividades al aire libre.

La celebración del Día del Amigo moviliza el mercado tech en todo el país. Para acompañar estos encuentros, la marca tecnológica Philips presentó su nueva línea de parlantes portátiles con opciones adaptadas a diferentes perfiles de usuarios. La fabricación de los equipos de audio se realiza en la provincia de Tierra del Fuego.

Las características de los equipos Philips Philips diversificó su catálogo mediante tres alternativas específicas. El modelo compacto TAS2000B/00 ofrece un sistema portátil con conectividad inalámbrica que facilita la reproducción de audio por un valor de venta sugerido de $119.999 pesos. Este parlante prioriza la facilidad de traslado entre habitaciones debido a su estructura liviana y su batería recargable interna.

El modelo TAS2000B/00 presenta un diseño liviano y compacto, pensado para trasladar el sonido entre las distintas habitaciones del hogar. Philips Por otra parte, para espacios más amplios, la firma comercializa el modelo BoomBeat TAX400B/00. Este equipo cuenta con una potencia de salida superior, sistema de iluminación integrada y reproducción de frecuencias graves por un precio de $649.999 pesos. La variedad de conexiones permite enlazar diferentes fuentes analógicas y digitales de forma simultánea. Los voceros de Philips indicaron que la gama busca cubrir los requerimientos de los organizadores de reuniones sociales en el ámbito doméstico.

El ensamblado local de estos productos asegura el abastecimiento regular en las principales cadenas de distribución del país. La empresa de origen neerlandés Philips mantiene su participación activa en este segmento competitivo de la electrónica residencial.

El parlante de alta potencia TAX400B/00 incorpora luces rítmicas y un sistema de graves profundos para reuniones en espacios amplios. Philips Opciones portátiles para escuchar música Para los usuarios que realizan actividades recreativas o viajes durante la temporada invernal, la oferta se completa con el modelo TAS1000B/00. Este dispositivo exterior de Philips se vende a un precio de $39.999 pesos y posee un formato preparado para el transporte en mochilas. La reproducción de música sin cables resulta indispensable para las actividades al aire libre como caminatas o campamentos en zonas frías.