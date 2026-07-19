Philips: nuevos parlantes llegan al mercado local para el día del amigo
TPV Technology presentó una línea de parlantes Philips diseñados para diferentes tipos de reuniones y presupuestos en el sector de consumo nacional.
La celebración del Día del Amigo moviliza el mercado tech en todo el país. Para acompañar estos encuentros, la marca tecnológica Philips presentó su nueva línea de parlantes portátiles con opciones adaptadas a diferentes perfiles de usuarios. La fabricación de los equipos de audio se realiza en la provincia de Tierra del Fuego.
Las características de los equipos Philips
Philips diversificó su catálogo mediante tres alternativas específicas. El modelo compacto TAS2000B/00 ofrece un sistema portátil con conectividad inalámbrica que facilita la reproducción de audio por un valor de venta sugerido de $119.999 pesos. Este parlante prioriza la facilidad de traslado entre habitaciones debido a su estructura liviana y su batería recargable interna.
Por otra parte, para espacios más amplios, la firma comercializa el modelo BoomBeat TAX400B/00. Este equipo cuenta con una potencia de salida superior, sistema de iluminación integrada y reproducción de frecuencias graves por un precio de $649.999 pesos. La variedad de conexiones permite enlazar diferentes fuentes analógicas y digitales de forma simultánea. Los voceros de Philips indicaron que la gama busca cubrir los requerimientos de los organizadores de reuniones sociales en el ámbito doméstico.
El ensamblado local de estos productos asegura el abastecimiento regular en las principales cadenas de distribución del país. La empresa de origen neerlandés Philips mantiene su participación activa en este segmento competitivo de la electrónica residencial.
Opciones portátiles para escuchar música
Para los usuarios que realizan actividades recreativas o viajes durante la temporada invernal, la oferta se completa con el modelo TAS1000B/00. Este dispositivo exterior de Philips se vende a un precio de $39.999 pesos y posee un formato preparado para el transporte en mochilas. La reproducción de música sin cables resulta indispensable para las actividades al aire libre como caminatas o campamentos en zonas frías.
El mercado de dispositivos de audio inalámbricos mantiene un nivel estable de transacciones en el segmento medio. La difusión de listas de música personalizadas a través de plataformas de streaming impulsa la renovación constante de estos accesorios tecnológicos portátiles. Las reuniones familiares y los encuentros grupales generan un repunte estacional en el interés de los compradores.
La marca gestiona su producción industrial mediante los esquemas de TPV Technology. Esta corporación acumula más de tres décadas de permanencia en el polo industrial austral. Los analistas del sector tecnológico afirman que el rendimiento sonoro y el factor económico son las variables determinantes para los consumidores locales al momento de adquirir un sistema para reproducir música en el hogar.