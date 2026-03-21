Philips cumple un siglo y presenta sus nuevos auriculares Century Retro Range

La marca Philips festeja un siglo con el lanzamiento de la colección Century Retro Range en Argentina. Esta nueva propuesta incluye dispositivos que mezclan la estética vintage con la conectividad Bluetooth para adaptarse a la cultura musical moderna donde conviven los discos de vinilo y el streaming digital.

La firma neerlandesa celebra un siglo de historia en el mercado del audio con una propuesta que mira al pasado para renovar el presente. La colección de Philips ofrece dispositivos con estética clásica pero con funciones modernas para los usuarios que buscan fidelidad de sonido y una conexión inalámbrica estable en todo momento.

Uno de los productos que más llama la atención es el modelo "The Ringo". Estos auriculares inalámbricos tienen un diseño liviano que no cansa la oreja después de un rato largo de uso. Cuentan con altavoces de 40 milímetros que entregan un audio muy equilibrado y natural, ideal para escuchar cualquier género musical. La batería es un punto donde se la bancan muy bien, ya que ofrecen hasta 26 horas de autonomía con una sola carga.

En cuanto a los componentes internos, la línea Century Retro Range viene equipada con Bluetooth 5.4 de conexión multipunto. Esto significa que podés estar conectado a la compu y al celu al mismo tiempo, pasando de un equipo a otro. También son compatibles con la aplicación de la marca para que cada uno pueda ecualizar el sonido a su gusto. No es solo diseño; la tecnología que traen adentro está a la altura de lo que se pide hoy en día.

El lanzamiento de esta gama no es casualidad, sino que responde a una movida cultural que crece en todo el mundo. El vinilo volvió a estar de moda y las nuevas generaciones buscan algo más tangible que un simple archivo digital. El equipo "The Stevie" es un tocadiscos que combina tracción por correa con tecnología Auracast. Esto permite que el disco suene en parlantes externos sin usar cables, uniendo la calidez de lo analógico con la comodidad de las redes actuales.

La historia de Philips en el mundo del audio es larguísima y este homenaje a modelos antiguos demuestra que los clásicos no mueren. El tocadiscos incluye salida auxiliar y conexión para otros auriculares, por lo que es un centro de entretenimiento muy completo. Además, la empresa decide usar plásticos reciclados para fabricar estos equipos, buscando cuidar el medio ambiente sin descuidar la calidad final del producto.

La apuesta de Philips ¿Nostalgia o innovación?

La colección Century Retro Range llega en un momento donde la nostalgia manda en la tecnología. Tener un equipo que se vea como los de hace cincuenta años pero que funcione con aplicaciones móviles es una combinación que rinde mucho. El audio que ofrece la firma se mantiene fiel a su historia, entregando tonos claros que no saturan. Es una forma de celebrar un siglo de vida mirando lo que vendrá pero respetando las raíces de la compañía.

El embalaje de los productos también sigue este camino de cuidado ambiental, usando cartón reciclado y tintas naturales. Es un lanzamiento sólido para los amantes de la música que valoran el diseño industrial de otras épocas. Estos dispositivos demuestran que la marca sabe cómo adaptarse a los tiempos que corren sin perder su identidad sonora característica.