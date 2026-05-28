HyperOS 3: el truco definitivo para acelerar las animaciones en tu Xiaomi antiguo

La implementación de la capa de personalización de la firma asiática incorpora herramientas nativas orientadas a flexibilizar la experiencia de navegación diaria. Los propietarios de un Xiaomi antiguo pueden acceder de forma directa a los menús de configuración ocultos de HyperOS 3 para agilizar el desplazamiento entre las aplicaciones instaladas y reducir los tiempos de espera perceptibles en la pantalla.

La optimización del rendimiento en los dispositivos móviles de generaciones previas constituye una de las demandas más recurrentes por parte de los usuarios tecnológicos actuales. El paso del tiempo y las actualizaciones de software sucesivas suelen ralentizar la respuesta visual de las transiciones táctiles en la interfaz de usuario.

El proceso de aceleración requiere la habilitación del menú de desarrollo, un sector del sistema que permanece resguardado para evitar modificaciones accidentales por parte de operadores inexpertos. Para activar este apartado técnico, el usuario debe ingresar al panel de ajustes generales, seleccionar la pestaña de información del dispositivo y presionar siete veces consecutivas sobre el apartado que indica la versión del firmware.

Una vez completado este paso de validación lógica, el sistema operativo despliega las opciones adicionales dentro de la sección de ajustes del sistema. Los datos oficiales de las guías de soporte técnico detallan que la modificación de estos parámetros de ingeniería no compromete la estabilidad general de la plataforma de software ni altera los archivos personales almacenados en la memoria interna del terminal de la marca china.

La configuración de las escalas de las animaciones

Mejora en las tasas de animaciones para Xiaomi HyperOS

El paso central para optimizar la velocidad visual del entorno gráfico consiste en localizar tres variables específicas dentro del nuevo menú desplegado. Las líneas de control denominadas "Escala de animación de ventana", "Escala de animación de transición" y "Escala de duración de animación" se encuentran configuradas de forma predeterminada por la fábrica en un valor multiplicador de 1x.

El ajuste técnico recomendado para los modelos de generaciones anteriores consiste en reducir dicho multiplicador a una tasa de 0.5x o, en entornos donde el procesador registre un desgaste severo, desactivar las transiciones por completo. Esta acción reduce a la mitad el tiempo físico que emplea el procesador gráfico para dibujar los efectos de desplazamiento y apertura de ventanas, entregando una respuesta táctil inmediata al operador del celular.

La optimización se complementa con la desactivación de los efectos de desenfoque difuso en el centro de notificaciones, una característica estética que demanda un alto nivel de procesamiento en los chips gráficos antiguos. La combinación de estos ajustes de software permite extender la vida útil del hardware disponible sin necesidad de recurrir a servicios técnicos de reparación física o actualizaciones forzadas de componentes internos en las tiendas comerciales.

FUENTE: Xiaomi Community