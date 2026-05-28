PlayStation 5 vs. Steam Machine: ¿qué consola será mejor en 2026?

La eterna discusión entre consolas tradicionales y sistemas de juegos basados en PC cobra relevancia al comparar la PlayStation 5 de Sony con la Steam Machine de Valve . Ambas ofrecen propuestas interesantes, pero al analizar sus especificaciones técnicas, es evidente que cada una destaca en diferentes aspectos, marcando la decisión según el tipo de jugador y experiencia que se busque.

La PlayStation 5 se presenta como una consola optimizada para ofrecer un rendimiento fluido y una experiencia inmersiva. Su GPU de 2230 MHz supera ampliamente la frecuencia de 2,45 MHz de la Steam Machine , lo que se traduce en gráficos más rápidos y detallados. Además, la PS5 cuenta con 36 unidades de cómputo, frente a las 28 de Valve, y soporta resoluciones de hasta 8K, mientras que la Steam Machine se limita a 4K.

La consola de Sony también se diferencia por su diseño más compacto y ligero: mide 104 mm de ancho frente a los 260 mm de la Steam Machine, tiene un grosor de 104 mm frente a los 162,4 mm de la competencia y un peso de 2,6 kg, casi la mitad de los 4,78 kg de Valve. Estas características facilitan su integración en cualquier sala de entretenimiento y hacen más cómoda su manipulación.

Entre las funciones orientadas al usuario, la PlayStation 5 incluye conector de auriculares de 3,5 mm, compatibilidad con comandos de voz y la posibilidad de jugar mientras se descargan los juegos, ventajas que apuntan a una experiencia más inmediata y accesible para el gamer promedio.

Precio Steam Machine - Portada 2 La Steam Machine sobresale en almacenamiento, conectividad avanzada y personalización para jugadores más técnicos y exigentes. Valve

Fortalezas de la Valve Steam Machine: versatilidad y personalización

Por su parte, la Steam Machine brilla en aspectos donde la PlayStation 5 se queda atrás. Su almacenamiento interno de 2 TB supera ampliamente los 1 TB de la PlayStation 5, permitiendo instalar más juegos sin preocuparse por el espacio. También cuenta con un puerto USB adicional (5 vs 4) y una conectividad más flexible, incluyendo Wi-Fi 6E, lo que puede ofrecer mejores velocidades de conexión en redes avanzadas.

El diseño de la Steam Machine, aunque más voluminoso (10.545,6 cm³ frente a los 3.850,83 cm³ de la PS5), permite mayor ventilación y expansión de hardware, mientras que su control incluye 20 botones, frente a los 16 de la PS5, lo que brinda opciones de personalización y control más detalladas, especialmente para títulos de PC que requieren combinaciones complejas.

Además, la Steam Machine puede ser ideal para quienes buscan una experiencia cercana a la de un PC, con la posibilidad de instalar mods, juegos fuera de la tienda de Steam y aplicaciones de terceros, algo limitado en el ecosistema cerrado de PlayStation.

PLAYsTATION Elegir entre PS5 o Steam Machine depende del estilo de juego y preferencias del usuario. Imagen generada con IA

¿Qué consola será mejor en 2026?

En resumen, la PlayStation 5 se destaca por su potencia gráfica, diseño compacto y funciones de usuario, ofreciendo una experiencia lista para disfrutar desde el primer momento. La Steam Machine de Valve, en cambio, apuesta por almacenamiento, conectividad y personalización, ideal para jugadores que priorizan la versatilidad y la compatibilidad con un amplio catálogo de títulos de PC.

La elección depende del tipo de experiencia que busques: si querés una consola moderna, ligera y centrada en juegos optimizados, la PlayStation 5 es la opción. Si preferís flexibilidad, expansión y control avanzado, la Steam Machine sigue siendo una alternativa poderosa y adaptable para jugadores más técnicos.