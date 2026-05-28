PlayStation 5 vs. Steam Machine: ¿qué consola será mejor en 2026?
Comparamos la PlayStation 5 y la Steam Machine: potencia, diseño y funciones para descubrir cuál consola se adapta mejor a cada tipo de jugador.
La eterna discusión entre consolas tradicionales y sistemas de juegos basados en PC cobra relevancia al comparar la PlayStation 5 de Sony con la Steam Machine de Valve. Ambas ofrecen propuestas interesantes, pero al analizar sus especificaciones técnicas, es evidente que cada una destaca en diferentes aspectos, marcando la decisión según el tipo de jugador y experiencia que se busque.
Ventajas de la PlayStation 5: potencia y comodidad
La PlayStation 5 se presenta como una consola optimizada para ofrecer un rendimiento fluido y una experiencia inmersiva. Su GPU de 2230 MHz supera ampliamente la frecuencia de 2,45 MHz de la Steam Machine, lo que se traduce en gráficos más rápidos y detallados. Además, la PS5 cuenta con 36 unidades de cómputo, frente a las 28 de Valve, y soporta resoluciones de hasta 8K, mientras que la Steam Machine se limita a 4K.
La consola de Sony también se diferencia por su diseño más compacto y ligero: mide 104 mm de ancho frente a los 260 mm de la Steam Machine, tiene un grosor de 104 mm frente a los 162,4 mm de la competencia y un peso de 2,6 kg, casi la mitad de los 4,78 kg de Valve. Estas características facilitan su integración en cualquier sala de entretenimiento y hacen más cómoda su manipulación.
Entre las funciones orientadas al usuario, la PlayStation 5 incluye conector de auriculares de 3,5 mm, compatibilidad con comandos de voz y la posibilidad de jugar mientras se descargan los juegos, ventajas que apuntan a una experiencia más inmediata y accesible para el gamer promedio.
Fortalezas de la Valve Steam Machine: versatilidad y personalización
Por su parte, la Steam Machine brilla en aspectos donde la PlayStation 5 se queda atrás. Su almacenamiento interno de 2 TB supera ampliamente los 1 TB de la PlayStation 5, permitiendo instalar más juegos sin preocuparse por el espacio. También cuenta con un puerto USB adicional (5 vs 4) y una conectividad más flexible, incluyendo Wi-Fi 6E, lo que puede ofrecer mejores velocidades de conexión en redes avanzadas.
El diseño de la Steam Machine, aunque más voluminoso (10.545,6 cm³ frente a los 3.850,83 cm³ de la PS5), permite mayor ventilación y expansión de hardware, mientras que su control incluye 20 botones, frente a los 16 de la PS5, lo que brinda opciones de personalización y control más detalladas, especialmente para títulos de PC que requieren combinaciones complejas.
Además, la Steam Machine puede ser ideal para quienes buscan una experiencia cercana a la de un PC, con la posibilidad de instalar mods, juegos fuera de la tienda de Steam y aplicaciones de terceros, algo limitado en el ecosistema cerrado de PlayStation.
¿Qué consola será mejor en 2026?
En resumen, la PlayStation 5 se destaca por su potencia gráfica, diseño compacto y funciones de usuario, ofreciendo una experiencia lista para disfrutar desde el primer momento. La Steam Machine de Valve, en cambio, apuesta por almacenamiento, conectividad y personalización, ideal para jugadores que priorizan la versatilidad y la compatibilidad con un amplio catálogo de títulos de PC.
La elección depende del tipo de experiencia que busques: si querés una consola moderna, ligera y centrada en juegos optimizados, la PlayStation 5 es la opción. Si preferís flexibilidad, expansión y control avanzado, la Steam Machine sigue siendo una alternativa poderosa y adaptable para jugadores más técnicos.