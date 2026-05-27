PlayStation rebajó hasta un 80% uno de los mejores clones de GTA 6

Mientras millones de jugadores siguen esperando novedades concretas sobre GTA 6 , las tiendas digitales aprovechan para revivir clásicos que supieron conquistar a los fanáticos del mundo abierto. Uno de los casos más destacados es Sleeping Dogs , considerado por muchos como uno de los mejores “clones” de GTA 6 , que ahora puede conseguirse en la PlayStation con un descuento del 80%.

El título desarrollado por United Front Games y publicado por Square Enix debutó originalmente en 2012 y, con el paso de los años, se convirtió en una obra de culto gracias a su mezcla de acción, narrativa criminal y combate inspirado en las películas de artes marciales asiáticas.

Las ofertas digitales suelen ser una gran oportunidad para redescubrir títulos que marcaron una época, y esta vez el protagonista es Sleeping Dogs . Hasta el próximo 28 de mayo, la versión Definitive Edition del juego se vende por apenas US$5,99 en la PlayStation Store .

La edición incluye mejoras gráficas, optimizaciones visuales y contenido adicional, además de compatibilidad tanto con PS4 como con PS5. Pese a haber salido hace más de una década, el juego todavía mantiene un apartado visual atractivo y una jugabilidad que sigue sorprendiendo por su dinamismo.

Muchos jugadores consideran que Sleeping Dogs logró diferenciarse de otros títulos inspirados en GTA gracias a su identidad propia. Si bien comparte elementos clásicos como el mundo abierto, las persecuciones y las misiones criminales, el foco en el combate cuerpo a cuerpo le dio un estilo único dentro del género.

Sleeping Dogs Un clásico de mundo abierto ambientado en Hong Kong. United Front Games

Una historia criminal ambientada en una vibrante Hong Kong

La trama de Sleeping Dogs pone al jugador en la piel de Wei Shen, un policía encubierto que debe infiltrarse en una peligrosa organización criminal de Hong Kong. A medida que avanza la historia, el protagonista empieza a debatirse entre su deber como agente y los vínculos emocionales que construye dentro de la mafia.

Ese conflicto personal es uno de los puntos más valorados por los fanáticos. El juego no solo apuesta por la acción, sino también por una narrativa más emocional y cinematográfica que logra mantener la tensión durante toda la aventura.

La ambientación también juega un papel clave. La ciudad recrea mercados callejeros, barrios iluminados con neones y escenarios urbanos inspirados en el cine policial asiático. Esa identidad visual le permitió destacarse frente a otros exponentes del género.

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Además de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, el título incluye persecuciones en vehículos, exploración libre y numerosas actividades secundarias que amplían la experiencia en la ciudad.

Combate, persecuciones y un clásico que sigue vigente

Otro de los aspectos más elogiados de Sleeping Dogs es su sistema de combate basado en kung fu. Las peleas son rápidas, fluidas y espectaculares, ofreciendo una experiencia distinta a la de otros juegos de mundo abierto más enfocados únicamente en los tiroteos.

Con el paso de los años, Sleeping Dogs se ganó un lugar especial entre los jugadores gracias a esa combinación de acción, drama y libertad. Ahora, con un descuento histórico en PlayStation Store, vuelve a posicionarse como una de las mejores opciones para quienes buscan un gran juego mientras continúa la larga espera por GTA 6.