Se filtran los posibles juegos que podrían llegar gratis a PlayStation Plus en junio

La cuenta regresiva ya empezó para los suscriptores de PlayStation Plus . Como ocurre cada mes, la comunidad de jugadores de PS5 y PS4 espera conocer cuáles serán los próximos juegos que llegarán al servicio en junio de 2026 otalmente gratis , y las especulaciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales, foros y listas de deseos.

Aunque Sony todavía no confirmó oficialmente los juegos que integrarán el catálogo, varios nombres comenzaron a repetirse entre las predicciones de los usuarios . Entre ellos sobresalen Rise of the Ronin, Valkyrie Elysium y Hi-Fi Rush, tres títulos muy diferentes entre sí, pero que encajan con la estrategia que PlayStation Plus viene mostrando en los últimos meses.

Dentro de las apuestas de la comunidad, Rise of the Ronin aparece como el candidato más mencionado. El juego de acción desarrollado por Team Ninja logró captar la atención desde su lanzamiento gracias a su mezcla de combate estilo samurái, exploración de mundo abierto y ambientación en el Japón feudal.

La posibilidad de que llegue al catálogo de PlayStation Plus entusiasma especialmente a los usuarios de PS5, ya que se trata de una de las producciones recientes más importantes vinculadas al ecosistema de Sony. Aunque no existen filtraciones oficiales, muchos jugadores consideran que su incorporación sería coherente con la política reciente de sumar títulos fuertes varios meses después de su debut comercial.

Junto a él aparece Valkyrie Elysium, una propuesta más orientada al RPG de acción que logró construir una base de seguidores gracias a su sistema de combate rápido y dinámico. En paralelo, Hi-Fi Rush también figura entre los títulos más deseados por los suscriptores debido a su estilo visual, su jugabilidad rítmica y la excelente recepción que tuvo desde su estreno.

Embed

Cómo elige Sony los juegos de PlayStation Plus

Las especulaciones no surgen al azar. La comunidad suele analizar patrones de meses anteriores para intentar anticipar los movimientos de Sony. En general, PlayStation Plus combina grandes producciones, juegos independientes reconocidos y títulos de perfil medio para mantener variedad dentro del catálogo.

En esa estrategia también influyen los acuerdos comerciales entre Sony y las distintas editoras, además de los ciclos de rotación de licencias. Algunos juegos abandonan el servicio para dejar espacio a nuevas incorporaciones, mientras que otros aparecen para ganar visibilidad o reactivar ventas mediante exposición masiva.

Embed

El objetivo suele ser equilibrar la oferta para distintos tipos de jugadores: quienes buscan superproducciones de alto presupuesto y quienes prefieren descubrir experiencias diferentes o propuestas independientes.

Cuándo se conocerán los juegos oficiales de junio

Según el calendario habitual de PlayStation Plus, Sony revelará oficialmente la lista de juegos gratuitos el próximo 27 de mayo. Hasta entonces, la conversación seguirá dominada por rumores, análisis y expectativas.

Embed

Lo cierto es que PlayStation Plus continúa siendo uno de los servicios más importantes dentro del ecosistema gamer actual. Más allá de las críticas o debates sobre el valor de las suscripciones, cada anuncio mensual mantiene la capacidad de movilizar a millones de usuarios que esperan encontrar en el catálogo su próximo gran juego.