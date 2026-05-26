HyperOS 3.1 ya tiene fechas: Xiaomi definió el esquema de actualización de sus celulares

Xiaomi detalló las fechas en que HyperOS 3.1 llegará a sus teléfonos y dispositivos de la marca. El despliegue de estas actualizaciones será escalonado.

Xiaomi presentó de forma oficial el cronograma para que sus usuarios puedan renovar el sistema operativo de sus equipos. Xiaomi confirmó que el proceso de estas actualizaciones se divide en varias etapas que comienzan con los modelos más potentes lanzados recientemente para luego alcanzar a las gamas medias de años anteriores.

La firma busca que el software sea más estable y que la gestión de la memoria RAM rinda un montón. Por eso, el despliegue no se hace todo de una, sino que va por tandas para evitar errores masivos. De acuerdo a la información difundida por Xiaomi4Mi, el paquete de datos viene con retoques en la interfaz y mejoras para que el sistema funcione más fluido en el día a día. Es una noticia que los dueños de equipos Redmi y tablets del ecosistema esperaban para poner a punto sus dispositivos.

Primera fase de actualizaciones en el ecosistema Xiaomi La primera tanda ya está en marcha y abarca a los dispositivos más potentes que la empresa tiene en la calle. Entre los elegidos están el Xiaomi 17 Ultra y el Xiaomi 17 Pro Max, que son los equipos que más vuela la marca hoy en día. También entran en esta lista las tablets Xiaomi Pad 8 Pro y los modelos de la serie Redmi K90. Esta etapa sirve para comprobar que el código ande de diez antes de pasar a los modelos que tienen más tiempo en el mercado.

Xiaomi HyperOS - Interna 1 Las series Xiaomi 17 y Redmi K90 son las primeras en recibir el paquete de datos oficial de la marca. Shutterstock La compañía monitorea de cerca cómo responde el hardware en cada uno de estos equipos. La meta es que la navegación sea suave y que no se trabe cuando abrís muchas aplicaciones pesadas al mismo tiempo. Si tenés uno de estos celulares, la notificación te va a saltar al toque en el panel de ajustes. No da rodeos: la empresa puso mucho empeño en que la experiencia sea superior y que el consumo de batería esté bien controlado bajo HyperOS 3.1.

El despliegue de HyperOS 3.1 durante el mes de abril Durante el pasado 31 de marzo, empezó la segunda oleada de este proceso. En esta tanda entran el Xiaomi 15 Ultra y el MIX Flip 2, junto con toda la serie Pad 7. Es un grupo grande de equipos que va a recibir las actualizaciones para mejorar la respuesta táctil y la seguridad. También se suman los Redmi K80 y los modelos Turbo 5, que son muy populares entre los usuarios que buscan potencia a un precio equilibrado y que el equipo se la banca en cualquier situación.