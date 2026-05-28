Xiaomi presenta los nuevos Xiaomi 17T y 17T Pro con baterías récord

Xiaomi concretó el lanzamiento global de su última familia de dispositivos móviles orientados al segmento competitivo premium. Las especificaciones técnicas confirmadas exponen un avance estructural en la capacidad de los componentes de almacenamiento energético para el mercado occidental.

El evento oficial de presentación determinó la llegada de la serie Xiaomi 17T a las plataformas comerciales internacionales de la marca. La empresa decidió saltear la denominación número dieciséis en su catálogo para unificar la estrategia de nombres de sus productos frente a las propuestas vigentes de la competencia.

La principal innovación técnica de esta generación se ubica en el volumen de sus celdas de almacenamiento energético basadas en compuestos de silicio-carbono. El modelo Xiaomi 17T Pro se convierte en el dispositivo de mayor capacidad de la marca en la región occidental mediante la integración de una batería de 7.000 mAh. Esta pieza de hardware admite un sistema de alimentación HyperCharge de 100 vatios por cable y una alternativa inalámbrica de 50 vatios.

Por su parte, la variante estándar de la línea incorpora una celda de 6.500 mAh con soporte para carga rápida de 67 vatios de potencia. Los datos provistos por los laboratorios de prueba del fabricante indican que estos componentes aseguran un rango de autonomía operativa que oscila entre un día y medio y dos días completos de uso continuo, resolviendo una de las demandas más complejas del sector de gama media alta sin incrementar el espesor del chasis.

Pantallas avanzadas y el procesador de MediaTek

La configuración frontal del modelo superior monta un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y una tasa de refresco variable que alcanza los 144 hercios. Esta superficie de visualización reduce los bordes laterales a una marca de 1,29 milímetros mediante técnicas de empaquetado de componentes. La variante base adopta una pantalla de 6,59 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 hercios, sosteniendo en ambos casos picos de brillo máximos de 3.500 nits.

Especificaciones Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Pantalla AMOLED 6,59" 1,5K (120 Hz) AMOLED 6,83" 1,5K (144 Hz) Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (hasta 4.6 GHz) MediaTek Dimensity 9500 (3nm) Memoria RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Batería 6.500 mAh (67W) 7.000 mAh (100W / 50W inalámbrica) Cámara principal 50 MP (Sensor Light Fusion 800) 50 MP (Sensor Light Fusion 950)

Evento de lanzamiento del Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro

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El rendimiento interno del modelo Pro se apoya en el procesador MediaTek Dimensity 9500 desarrollado bajo un proceso de fabricación de 3 nanómetros. La estructura se complementa con un sistema de disipación térmica denominado 3D IceLoop que cubre un área de refrigeración líquida de 5.500 milímetros cuadrados. En el apartado fotográfico, la línea estrena para ambos modelos un teleobjetivo Leica de 5 aumentos ópticos con estabilización física y capacidad de enfoque macro a una distancia mínima de 30 centímetros.