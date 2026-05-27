Xiaomi 17 Ultra vs. Samsung Galaxy S26 Ultra: ¿Cuál tiene la mejor cámara en 2026?

La competencia por liderar el segmento de la fotografía móvil avanzada sumó un nuevo capítulo técnico esta temporada: Samsung y Xiaomi encabezan la competencia. Los usuarios locales evalúan las especificaciones de los dos dispositivos de referencia que buscan establecer el estándar de calidad en el mercado de alta gama actual.

La integración de sensores de alta resolución define la propuesta de las principales marcas del sector para capturar imágenes con nivel de detalle profesional. Tanto el Xiaomi 17 Ultra como el Samsung Galaxy S26 Ultra incorporan matrices principales de 200 megapíxeles, pero las empresas eligen caminos opuestos en el desarrollo de los lentes y en los algoritmos informáticos de captura.

El modelo Xiaomi 17 Ultra destaca por el uso de un sensor principal de 1/1.4 de pulgada optimizado mediante el trabajo de ingeniería de la firma óptica Leica. Esta configuración cuenta con una apertura física de f/1.4, una característica que le permite capturar un mayor volumen de luz ambiental en condiciones difíciles. El sistema de software prioriza un procesamiento natural que respeta las texturas reales y evita las modificaciones digitales excesivas sobre las superficies.

El dispositivo de la marca asiática complementa su estructura trasera con un sistema periscópico avanzado de tres aumentos ópticos y un segundo teleobjetivo de cinco aumentos. La combinación de estos elementos físicos permite realizar recortes digitales sobre la matriz original de 200 megapíxeles sin registrar pérdidas en la nitidez de la imagen. La fidelidad cromática de los perfiles de color desarrollados por la firma alemana se mantiene como el argumento principal de este terminal.

La respuesta de Samsung con el Galaxy S26 Ultra

El video comparativo expone las diferencias de nitidez entre la óptica desarrollada por Leica y el sistema de captura del Galaxy S26 Ultra.

La propuesta de la firma coreana se sostiene sobre una evolución de su propio captor ISOCELL, optimizado para trabajar con sistemas lógicos de última generación. La cámara del terminal coreano opera con una apertura de f/1.7 y se apoya fuertemente en la tecnología de agrupación de píxeles o pixel binning. Este proceso combina dieciséis puntos de luz en uno solo para generar archivos finales de 12,5 megapíxeles con un rango dinámico amplio en escenas nocturnas.

La principal ventaja del Galaxy S26 Ultra se ubica en el terreno de la estabilidad y el enfoque predictivo continuo. El procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 ejecuta mapas de profundidad en tiempo real que reconocen los contornos de los sujetos antes de presionar el obturador táctil. Sin embargo, el procesamiento de la marca tiende a saturar de forma leve las tonalidades primarias de la escena, ofreciendo un contraste marcado que difiere del perfil plano de su competidor directo.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs. Xiaomi 17 Ultra - Interna 1 El sistema óptico del Galaxy S26 Ultra mantiene la nitidez en los bordes de la imagen al utilizar la resolución máxima del captor. Shutterstock

La definición de la mejor herramienta del año depende del tipo de uso que busque el usuario. El modelo de Xiaomi ofrece una respuesta superior para los aficionados a la fotografía clásica que buscan texturas orgánicas y un control preciso del desenfoque de fondo. El terminal de Samsung se impone en la versatilidad diaria de la cámara, entregando archivos rápidos y equilibrados mediante un ecosistema automatizado que resuelve los errores de iluminación sin intervención del operador.