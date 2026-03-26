Samsung anunció oficialmente dos gama media que no debe envidarle nada al Galaxy S26

Samsung sacude el mercado tecnológico con el lanzamiento oficial de su renovada gama media . Los nuevos modelos buscan democratizar el acceso a la inteligencia artificial de última generación, ofreciendo un rendimiento que desafía a los dispositivos de categorías superiores mediante innovaciones en software y un diseño moderno que resulta sumamente refinado para todos los usuarios.

Estos dispositivos representan una evolución estética y un salto cualitativo en la interacción diaria con el móvil. La integración de herramientas de productividad y edición fotográfica potenciadas por Awesome Intelligence posiciona a la compañía surcoreana a la vanguardia del sector. Además, Samsung garantiza una longevidad de soporte técnico excepcional , asegurando que estos equipos permanezcan actualizados y seguros durante gran parte de la década.

A través de la última versión de One UI 8.5, el Galaxy A57 y el Galaxy A37 acercan las innovaciones más recientes en inteligencia artificial. La función Awesome Intelligence ayuda a las personas a realizar tareas con facilidad y abre nuevas formas de crear. Entre las novedades destaca Voice Transcription, que facilita revisar detalles de reuniones al transcribir y traducir rápidamente grabaciones o audios de correo de voz.

“La nueva serie Galaxy A refleja nuestro compromiso continuo con la democratización de la IA al poner las últimas innovaciones al alcance de más usuarios de Galaxy”, declaró TM Roh, Director Ejecutivo, presidente y director de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. El directivo añadió que estos equipos impulsarán una rápida expansión de la IA en todo el mundo gracias a su tecnología intuitiva.

La cámara sigue como un pilar esencial en la experiencia móvil. Tanto el Galaxy A57 como el Galaxy A37 ofrecen imágenes más brillantes y nítidas gracias a un sensor principal de 50 MP y un procesador de señal de imagen (ISP) optimizado. Cuando la luz es escasa, la función Nightography mejorada entra en acción para capturar videos y fotos realistas con una reducción de ruido notable.

La edición también recibe un impulso creativo. La herramienta Object Eraser ahora ofrece resultados más naturales al eliminar distracciones del fondo. Por su parte, el Galaxy A57 incluye funciones exclusivas como Best Face, ideal para fotos grupales, y Auto Trim, que simplifica la edición de video para redes sociales. Además, la función Marcar para buscar con Google (Circle to Search) añade reconocimiento de múltiples objetos en una sola imagen.

Samsung Galaxy A57-Galaxy A37 - Interna 2 El Galaxy A57 presenta un diseño más delgado y ergonómico que facilita su uso diario. Samsung

Rendimiento optimizado para streaming y multitarea exigente

El Galaxy A57 combina una CPU y GPU mejoradas para ofrecer un rendimiento superior en un cuerpo elegante y ligero. A pesar de su perfil delgado, este teléfono incorpora una batería de 5.000 mAh que ofrece hasta dos días de autonomía. La carga Super Fast Charging 2.0 permite alcanzar un 60% de energía en aproximadamente 30 minutos, ideal para usuarios con ritmos de vida acelerados que no pueden detenerse.

Para los gamers y creadores de contenido, Samsung incluyó una cámara de vapor un 13% más grande en el Galaxy A57, lo que mantiene la temperatura bajo control durante sesiones prolongadas. La pantalla Super AMOLED+ con tecnología Vision Booster garantiza una visualización nítida tanto en interiores como bajo la luz del sol. Además, ambos modelos de gama media cuentan con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

Samsung Galaxy A57-Galaxy A37 - Interna 3 Con la tecnología Nightography, el Galaxy A37 logra capturar imágenes nítidas en condiciones de poca luz. Imagen generada con IA

Seguridad y compromiso con la durabilidad del dispositivo

La longevidad es una prioridad en esta nueva generación. Samsung ofrece hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y One UI, junto con seis años de parches de seguridad. La protección se refuerza con Knox Vault, una solución de hardware resistente a manipulaciones que resguarda la información más sensible de los usuarios frente a posibles ataques externos.

La privacidad también gana nuevas herramientas como Private Album, que permite bloquear medios personales en la galería de forma sencilla. El sistema ahora notifica de forma proactiva sobre riesgos potenciales mediante Privacy Alerts, brindando un control total sobre los permisos de ubicación. Con estas innovaciones, la marca asegura que la potencia de sus terminales se mantenga vigente y protegida por mucho más tiempo del habitual en la industria.