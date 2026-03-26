Mercado Libre rompe el precio de este Samsung Galaxy S26+ con más de $1 millón de descuento

Samsung volvió a empujar fuerte su línea premium con una rebaja que pone al Galaxy S26+ en el centro de la escena. El equipo reúne varias de las características más buscadas dentro de la gama alta: una pantalla de gran calidad, procesador de última generación, buena autonomía, cámaras versátiles y una integración cada vez más profunda de Galaxy AI. En ese combo, el modelo aparece como una de las propuestas más llamativas de marzo en Mercado Libre .

El Samsung Galaxy S26+ se apoya en una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz. A eso le suma un brillo de hasta 2.600 nits, un dato que lo ubica entre los teléfonos preparados para ofrecer una visualización muy sólida tanto en interiores como a plena luz del día. Es, en definitiva, uno de esos equipos pensados para quienes priorizan una experiencia premium desde el primer contacto.

En rendimiento, el Galaxy S26+ llega con un procesador de última generación, que según la región puede ser un Exynos 2600 o un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Los 12 GB de RAM refuerzan esa idea de potencia orientada a un uso intensivo, ya sea para multitarea, juegos exigentes, edición de fotos o consumo de contenido. En almacenamiento ofrece versiones de 256 GB y 512 GB, aunque sin posibilidad de expansión por microSD.

Otro punto fuerte aparece en la proyección a largo plazo. Samsung promete siete años de actualizaciones , una política que se volvió determinante para quienes no cambian de celular con frecuencia y buscan un dispositivo que mantenga vigencia durante varios años. A eso se suma conectividad 5G y una batería de 4.900 mAh con carga de 25W o superior, una combinación que apunta a sostener jornadas largas sin grandes sobresaltos.

En cámaras, el equipo monta una configuración triple encabezada por un sensor principal de 50 MP. Lo acompañan un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de 3x y zoom digital de hasta 30x. La cámara frontal, por su parte, es de 12 MP. Sobre el papel, se trata de un conjunto equilibrado para resolver escenas cotidianas, retratos, paisajes y también tomas con acercamiento.

Más allá del hardware, buena parte de la apuesta está puesta en Galaxy AI. El Galaxy S26+ incorpora funciones como edición avanzada de imágenes con Photo Assist, traducción en tiempo real y herramientas que buscan darle un salto de productividad y practicidad al uso diario. También suma mejoras de estabilización, con sistema de horizonte y modo superestable, un detalle que fortalece su perfil para video.

En diseño, Samsung también ajusta el formato. El equipo mide 158,4 x 75,8 x 7,3 mm y pesa 190 gramos, con una construcción más delgada y ligera que la de generaciones anteriores. Ese refinamiento acompaña la idea de un teléfono premium que no solo busca rendir bien, sino también sentirse más cómodo en mano.

Samsung Galaxy S26 Plus La rebaja de más de $1 millón lo vuelve una de las ofertas de marzo. Shutterstock

La rebaja que lo pone entre las ofertas más fuertes de marzo

Recién en el tramo final aparece el dato que termina de completar el panorama: el Samsung Galaxy S26+ tenía un precio anterior de $3.499.999, pero en Mercado Libre ahora figura a $2.424.099, con un 30% de descuento. La baja supera el millón de pesos, un recorte que cambia por completo su posicionamiento dentro del segmento premium.

Además, la publicación ofrece la posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas de $567.643, una opción que puede empujar todavía más su atractivo. Con ese escenario, el Galaxy S26+ no solo se presenta como un celular potente y completo, sino también como una de las ofertas más fuertes de marzo dentro de Mercado Libre.