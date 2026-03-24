Samsung y Mercado Libre ponen en oferta este Smart TV de 70 pulgadas para ver el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el recambio de televisor empieza a ganar espacio entre quienes quieren llegar con una pantalla más grande al próximo gran evento del fútbol. En ese contexto, Samsung y Mercado Libre empujan una oferta fuerte sobre uno de los modelos más buscados dentro de la gama de entrada grande: el Samsung Crystal UHD 4K de 70 pulgadas, un equipo que aparece con 50% de descuento, un ahorro de más de $1,6 millones frente al precio de lista y financiación en cuotas.

El modelo en cuestión es el UN70CU7000GCZB, un Smart TV que apuesta por una fórmula bastante clara: tamaño generoso, resolución 4K, sistema operativo completo y funciones suficientes como para cubrir streaming, deportes, gaming casual y conectividad doméstica sin saltar a un segmento premium. En la tienda oficial de Samsung Argentina y en publicaciones de retail, este televisor figura con resolución 3840 x 2160, procesador Crystal 4K, tecnología PurColor, compatibilidad con HDR10+, sistema Tizen, 3 puertos HDMI, 1 USB, Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet.

El principal atractivo de este Samsung está a la vista: sus 70 pulgadas lo ubican en un tamaño que ya juega en otra liga respecto de los clásicos 50 o 55 pulgadas . Para quienes quieren una experiencia más inmersiva en transmisiones deportivas, películas o videojuegos, ese punto pesa mucho. A eso se suma el trabajo del Crystal Processor 4K, encargado del escalado de imagen, y funciones como Motion Xcelerator, orientada a dar mayor fluidez en escenas rápidas, algo especialmente útil para fútbol, automovilismo o gaming.

La oferta sobre este Smart TV de Samsung gana fuerza entre quienes piensan en el Mundial 2026.

No es un modelo pensado para competir con los QLED o los OLED más avanzados de la marca, pero dentro de su segmento ofrece un combo convincente. La presencia de PurColor, HDR y HDR10+ ayuda a mejorar contraste, color y profundidad de imagen, mientras que el diseño de biseles finos en tres lados acompaña bien la idea de una pantalla grande que busque protagonismo en el living.

samsung cristal tv5 Con resolución 4K y sistema Tizen, este modelo se posiciona como una opción fuerte para el living. Samsung

Tizen, SmartThings y una propuesta bastante completa

En el uso diario, uno de sus puntos más sólidos está en el ecosistema. El televisor corre con Tizen, la plataforma de Samsung para Smart TV, con acceso a apps de streaming y herramientas como Gaming Hub, SmartThings, duplicación de pantalla desde el celular y opciones de integración con el hogar conectado. También suma Q-Symphony, una función que permite combinar el audio del TV con una barra de sonido compatible, y Adaptive Sound, que ajusta el sonido según el contenido. La potencia de audio declarada es de 20 W RMS en 2 canales.

En conectividad queda bien parado: tiene 3 HDMI —incluido ARC/eARC según la ficha de retail—, 1 USB, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 y puerto de red. Para un usuario promedio, eso alcanza sin problemas para conectar consola, deco, barra de sonido y algún accesorio extra sin quedarse corto de entradas.

samsung cristal tv3 Tamaño, funciones smart y descuento agresivo: la apuesta de Samsung para renovar el televisor antes del torneo. Samsung

El precio explica buena parte del atractivo

El gran golpe de esta oferta está en el valor. En Mercado Libre, este Samsung de 70 pulgadas aparece con un precio anterior de $3.364.549 y un valor actual de $1.682.249, con financiación de hasta 6 cuotas de $393.926. En otras publicaciones del mismo marketplace también se ve al modelo en torno a $1.420.899, lo que confirma que se trata de una franja promocional agresiva para este televisor.

En definitiva, el Samsung Crystal UHD de 70 pulgadas no busca ser el televisor más sofisticado del catálogo, pero sí uno de los más equilibrados cuando se cruzan tamaño, funciones y precio. Y ahí está su punto fuerte: para quien quiere una pantalla realmente grande de cara al Mundial 2026, con 4K, buen sistema smart y una rebaja fuerte, hoy aparece como una opción muy difícil de ignorar.