Xiaomi pone en oferta al Redmi Note 15 Pro+ y sacude la gama media-alta en Mercado Libre

Este celular de Xiaomi combina cámara de 200 MP, batería de 6500 mAh y carga rápida de 100W en una oferta que recorta casi $200.000.

Xiaomi volvió a mover el tablero de la gama media-alta con una oferta que llama la atención en Mercado Libre. El protagonista es el Redmi Note 15 Pro+, un modelo que apunta a quienes buscan un teléfono con aspiraciones premium sin saltar a los valores más altos del mercado. En la publicación relevada una cifra que lo deja claramente por debajo de otras referencias vistas para el mismo equipo en tiendas digitales y dentro de la propia plataforma.

La propuesta del Redmi Note 15 Pro+ no pasa solo por el descuento. Xiaomi armó un equipo con argumentos potentes para destacar dentro de su segmento: pantalla grande y brillante, una cámara principal de 200 MP, batería de 6500 mAh con carga rápida de 100W y una resistencia al agua y al polvo que no suele verse tan seguido en esta franja. Sobre el papel, es uno de esos celulares que intentan ofrecer una experiencia cercana a la gama alta, pero con un precio más terrenal.

Xiaomi redmi 15 note pro+3 Cámara de 200 MP, gran batería y descuento fuerte: Xiaomi apuesta alto con este modelo. Xiaomi Una ficha técnica de Xiaomi pensada para seducir El teléfono monta una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo que puede alcanzar los 3200 nits, además de protección Corning Gorilla Glass Victus 2. A eso se suma el procesador Snapdragon 7s Gen 4, un chip orientado a sostener un rendimiento fluido en multitarea, redes, video y juegos, acompañado por configuraciones de hasta 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento. Xiaomi también suma parlantes estéreo, sonido Dolby Atmos, lector de huellas bajo pantalla y conectividad 5G, un combo bastante completo para quienes miran más allá de lo básico.

En fotografía, el mayor gancho está en el sensor principal de 200 MP con OIS, acompañado por una cámara ultra gran angular de 8 MP y una frontal de 32 MP. Xiaomi intenta convertir a este modelo en uno de los más competitivos de su categoría para quienes priorizan fotos con buen nivel de detalle, especialmente en condiciones favorables. Además, incorpora HyperOS 2 basado en Android y varias funciones de IA según la región, en línea con la tendencia actual del mercado.

Xiaomi redmi 15 note pro+2 El Redmi Note 15 Pro+ gana atractivo en Mercado Libre con potencia, resistencia y rebaja. Xiaomi Batería, resistencia y durabilidad Otro de los puntos fuertes del Redmi Note 15 Pro+ está en la autonomía. La batería de 6500 mAh promete un uso holgado durante el día y la carga HyperCharge de 100W lo ubica por encima de muchos rivales directos en tiempos de recarga. A eso se agrega la certificación IP66/IP68/IP69/IP69K en fichas internacionales, una señal de que Xiaomi quiso reforzar también el perfil de durabilidad del equipo.