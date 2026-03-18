¿Es el Xiaomi 17 Pro mejor que el Samsung Galaxy S26+?
Los nuevos equipos de Samsung y Xiaomi innovan en sus pantallas. Comparamos sus procesadores, cámaras y la duración de sus baterías para ver cuál rinde más.
Los nuevos Galaxy S26+ y Xiaomi 17 Pro salieron a la venta hace pocos días y ya podemos hacer comparaciones entre los modelos Plus y Pro de Xiaomi y Samsung. Ambos modelos buscan liderar el segmento con procesadores de última generación, aunque cada marca tomó caminos distintos en cuanto al tamaño y la autonomía.
Pantalla y diseño del Samsung Galaxy S26+
El equipo de la firma coreana se destaca por su panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución QHD+. Este componente ofrece una densidad de 516 píxeles por pulgada, superando los 464 ppi del modelo chino. Además, el nivel de brillo máximo llega a los 2600 nits, lo que asegura que la imagen no se pierda incluso con el sol de frente.
Sin embargo, el teléfono de Xiaomi destaca por la presencia de una pantalla en la cubierta que puede utilizarse para jugar, leer notificaciones y customizar. Esta actualización de la marca china por algo que distinga su dispositivo de los gama alta, hace que sea mi opción favorita entre ambos si nos referimos a la pantalla.
En cuanto al peso, el dispositivo de Samsung es un poco más liviano con 190 gramos frente a los 192 gramos de su rival. Su grosor es de 7,3 mm, lo que lo vuelve un teléfono cómodo para llevar en el bolsillo a pesar de su gran tamaño. El marco está fabricado en Armor Aluminum y cuenta con vidrio Gorilla Glass Victus 2 en ambos lados.
Potencia y cámaras en el Xiaomi 17 Pro
Por su parte, el dispositivo de Xiaomi apuesta a un hardware que se la banca fuerte. Viene con 16GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 1TB, mientras que el competidor ofrece 12GB de RAM y hasta 512GB de espacio. El procesador elegido es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, que compite mano a mano con el Exynos 2600 de diez núcleos de la serie coreana.
El apartado fotográfico el Xiaomi 17 Pro incluye tres cámaras traseras de 50MP, sumando un teleobjetivo con zoom óptico de 5 aumentos. El Samsung Galaxy S26+ mantiene un sensor principal de 50MP pero sus lentes secundarios son de menor resolución, con un ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP. La batería del modelo chino también es superior, con una capacidad de 6300 mAh y una carga rápida de 100W, superando los 4900 mAh y los 45W del Plus.
¿Cuál teléfono es mejor?
Como ambos teléfonos fueron recientemente lanzados la decisión de elegir un teléfono en versión global (el de Samsung) versus uno que es 100% chino puede mover la balanza. Aún así, después de analizar los datos técnicos, el mejor de este duelo es el Xiaomi 17 Pro. Aunque la pantalla de Samsung tiene más resolución, el equipo chino gana terreno con más memoria RAM, el doble de almacenamiento, una pantalla en la cubierta y una batería que carga mucho más rápido y dura un montón más.