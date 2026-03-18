¿Es el Xiaomi 17 Pro mejor que el Samsung Galaxy S26+?

Los nuevos equipos de Samsung y Xiaomi innovan en sus pantallas. Comparamos sus procesadores, cámaras y la duración de sus baterías para ver cuál rinde más.

Los nuevos Galaxy S26+ y Xiaomi 17 Pro salieron a la venta hace pocos días y ya podemos hacer comparaciones entre los modelos Plus y Pro de Xiaomi y Samsung. Ambos modelos buscan liderar el segmento con procesadores de última generación, aunque cada marca tomó caminos distintos en cuanto al tamaño y la autonomía.

Pantalla y diseño del Samsung Galaxy S26+ El equipo de la firma coreana se destaca por su panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución QHD+. Este componente ofrece una densidad de 516 píxeles por pulgada, superando los 464 ppi del modelo chino. Además, el nivel de brillo máximo llega a los 2600 nits, lo que asegura que la imagen no se pierda incluso con el sol de frente.

Sin embargo, el teléfono de Xiaomi destaca por la presencia de una pantalla en la cubierta que puede utilizarse para jugar, leer notificaciones y customizar. Esta actualización de la marca china por algo que distinga su dispositivo de los gama alta, hace que sea mi opción favorita entre ambos si nos referimos a la pantalla.

Samsung Galaxy S26 Plus El nuevo Samsung Galaxy S26+ mantiene la estética de la serie con materiales resistentes. Imagen generada con IA En cuanto al peso, el dispositivo de Samsung es un poco más liviano con 190 gramos frente a los 192 gramos de su rival. Su grosor es de 7,3 mm, lo que lo vuelve un teléfono cómodo para llevar en el bolsillo a pesar de su gran tamaño. El marco está fabricado en Armor Aluminum y cuenta con vidrio Gorilla Glass Victus 2 en ambos lados.

Potencia y cámaras en el Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max. Por su parte, el dispositivo de Xiaomi apuesta a un hardware que se la banca fuerte. Viene con 16GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 1TB, mientras que el competidor ofrece 12GB de RAM y hasta 512GB de espacio. El procesador elegido es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, que compite mano a mano con el Exynos 2600 de diez núcleos de la serie coreana.