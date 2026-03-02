MWC 2026: Xiaomi se alía con Apple con este impensado accesorio

El nuevo accesorio de Xiaomi tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, pesa 98 gramos y está pensado para usuarios de iPhone.

Aprovechando el evento del año en Barcelona, el MWC 2026, la firma china presentó un accesorio que busca solucionar los problemas de autonomía en dispositivos móviles. Esta nueva batería de Xiaomi ofrece una capacidad de 5000 mAh en un cuerpo de apenas 6 milímetros de grosor, lo que permite llevarla en cualquier bolsillo sin que moleste durante el día.

Xiaomi Batería 1 La nueva batería magnética de Xiaomi permite cargar dispositivos de forma inalámbrica con un diseño minimalista. Xiaomi Este lanzamiento ocurre en el marco de las presentaciones globales de tecnología, donde la marca busca captar la atención de los usuarios de la competencia. El accesorio, que tiene un nombre técnico bastante largo, se perfila como una solución para quienes tienen teléfonos con poca autonomía, como por ejemplo los iPhone de Apple.

Especificaciones técnicas de la nueva batería de Xiaomi Lo que más llama la atención de este producto es su relación entre peso y capacidad. Con solo 98 gramos, logra entregar energía suficiente para completar la carga de la mayoría de los equipos modernos. Para lograr estas dimensiones tan reducidas, la marca usó un interior de silicio-carbono del 16%. Este material permite que la batería mantenga un perfil bajo sin sacrificar la seguridad del usuario ni la vida útil de las celdas internas.

Xiaomi Power Bank La carga inalámbrica de 15W funciona con equipos Xiaomi y dispositivos compatibles con MagSafe. Xiaomi Además, el dispositivo cuenta con un sistema de gestión térmica avanzada. Esto es clave porque, al cargar de forma inalámbrica, los equipos suelen levantar temperatura. Xiaomi afirmó que su diseño garantiza un rendimiento estable, protegiendo tanto al accesorio como al teléfono conectado. El cuerpo está fabricado íntegramente en una aleación de aluminio, lo que le da una terminación premium y asegura que aguante bien el trajín diario en la mochila o el bolsillo.

Compatibilidad con Apple y el estándar MagSafe La batería de Xiaomi incluye carga rápida por en el tamaño de una tarjeta de crédito Aunque es un producto de la marca china, el gran punto a favor es que funciona perfectamente con la tecnología de Apple. Gracias a su sistema de imanes, se pega a la parte trasera de los iPhone compatibles con MagSafe al toque, permitiendo una carga de 15W. De esta forma, el usuario puede seguir usando el celular mientras recupera energía, sin cables colgando que molesten.