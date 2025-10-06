Xiaomi lanza su nueva batería magnética y desafía a Apple por menor precio

El nuevo accesorio de Xiaomi ya está dando que hablar. La compañía china presentó la Jinshajiang Power Bank, una batería externa magnética que sigue la línea del sistema MagSafe de Apple , pero con mayor capacidad y un diseño más delgado. Su lanzamiento refuerza la estrategia de Xiaomi de competir en el segmento de los accesorios premium.

Según el portal especializado XiaomiTime , el nuevo modelo aprovecha la tecnología de carga inalámbrica Qi2, integrada en los recientemente presentados Xiaomi 17. Gracias a su sistema de anclaje magnético, la batería se adhiere a la parte trasera del dispositivo y proporciona energía adicional sin necesidad de cables, una solución pensada para quienes buscan comodidad y movilidad.

La Jinshajiang Power Bank ofrece una capacidad de 5.000 mAh y una potencia de carga de 15 vatios de forma inalámbrica, que se incrementa hasta 22,5 vatios al conectarse mediante cable USB-C. En comparación, la batería MagSafe de Apple para el iPhone Air cuenta con 3.149 mAh y un grosor de 6,5 milímetros, frente a los 6 milímetros del modelo de Xiaomi.

"No sólo imitamos la idea, también la mejoramos con más capacidad, menor grosor y un precio competitivo", destacaron desde la compañía durante la presentación.

El producto ya está disponible en China por 299 yuanes, equivalentes a unos $59.835 pesos argentinos al cambio actual, muy por debajo de los $129.000 pesos que cuesta el accesorio de Apple en Argentina.

Xiaomi amplía su ecosistema de accesorios

Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max.

El lanzamiento de esta batería forma parte del ecosistema que acompañará a los nuevos Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max, los buques insignia que la firma presentó recientemente en el mercado asiático. Con esta estrategia, la compañía china busca potenciar su presencia en el segmento de alta gama, ofreciendo alternativas más económicas sin renunciar a la calidad de diseño y la innovación tecnológica.

image El 'MagSafe' de Xiaomi lo tiene todo y es más barato. Xiaomi

Este tipo de accesorios también consolida la apuesta de la marca china por la interoperabilidad entre sus productos. La batería Jinshajiang Power Bank puede usarse con otros dispositivos compatibles con carga inalámbrica Qi2, lo que amplía su atractivo entre usuarios de diferentes marcas.

Si bien el concepto recuerda inevitablemente a la propuesta de Apple, el diferencial de Xiaomi radica en el precio y la optimización técnica. Con más capacidad, mayor velocidad de carga y un diseño más delgado, la firma china busca ser la opción práctica y eficiente para el uso diario.

Por ahora, no se ha confirmado la fecha de lanzamiento internacional, pero se espera que llegue a América junto con los nuevos smartphones de la serie Xiaomi 17. Su precio, según estimaciones, podría superar los $60.000 pesos, aunque seguiría siendo considerablemente más económico que el modelo de Apple.