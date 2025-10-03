Xiaomi llega a Argentina con el Redmi Note 14 Pro con cámara de 200 MP y pantalla AMOLED

El Redmi Note 14 Pro de Xiaomi debutó en Argentina y se presenta como un dispositivo fuerte en la gama media, con prestaciones que buscan acercar la experiencia de la fotografía profesional a más usuarios. Entre sus principales características, destacan la cámara de 200 megapíxeles, una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y herramientas de inteligencia artificial para edición de imágenes que compiten directamente con Galaxy AI.

El nuevo modelo ofrece un sensor principal de 200 MP que, por defecto, captura en 12,5 MP mediante tecnología de agrupación de píxeles, aunque con el modo Ultra HD es posible alcanzar la resolución máxima. Esta función permite, según las pruebas compartidas por Xiaomi, notar diferencias claras en detalles como hojas o texturas cuando se amplía una fotografía.

Además, la compañía integró opciones de IA en la galería: borrar objetos, expandir imágenes hasta un 200% o completar áreas faltantes en la foto. También incluye un modo de video dual, que combina la cámara principal y la frontal en una misma grabación, pensado para creadores de contenido y transmisiones en vivo.

"Lo que antes estaba disponible en teléfonos de gama alta ahora se puede realizar a un costo más accesible", destacó un vocero de Xiaomi durante la presentación.

Diseño, pantalla y autonomía

El Redmi Note 14 Pro incorpora una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1800 nits, lo que asegura buena visibilidad incluso bajo luz solar directa. La compañía también resaltó que la versión que llega al país es la 4G, equipada con una batería de mayor capacidad respecto al modelo 5G.

image El nuevo Redmi Note 14 Pro de Xiaomi incluye una cámara de 200 MP y funciones de inteligencia artificial para edición. Xiaomi

El equipo incluye en la caja una funda protectora y un cargador de 45 W, un detalle que lo diferencia frente a otros competidores que han optado por retirar estos accesorios. Además, ofrece expansión de memoria mediante tarjetas microSD, una opción cada vez menos común en el segmento.

Por el momento, Xiaomi no confirmó el precio oficial en Argentina pero el reseller autorizado de la marca china compartió un estimativo. El precio rondará los $799,000 pesos argentinos. El dispositivo estará disponible en los principales distribuidores autorizados en las próximas semanas.