Nuevos Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max: innovación visual y mejoras clave en su nueva generación

El lanzamiento de los nucevos Xiaomi marca un paso importante para el mercado mundial de smartphones. La nueva familia incluye tres versiones: Xiaomi 17 , Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max . Los nombres recuerdan a la estrategia de Apple, la firma china apuesta por innovaciones propias, como la incorporación de pantallas traseras funcionales en los modelos Pro y baterías de silicio-carbono con mayor densidad energética.

La principal novedad se encuentra en los Xiaomi 17 Pro y Pro Max , que estrenan pantallas AMOLED secundarias en la parte trasera. Estos paneles ofrecen múltiples usos gracias a HyperOS 3, como controlar la música, visualizar notificaciones, usar widgets o incluso capturar selfies con la cámara principal. Según la compañía, la idea es dar un giro más práctico a un recurso que otras marcas habían explorado sin demasiado éxito.

El nuevo Xiaomi 17 Pro Max incorpora una pantalla trasera y una batería de 7.500 mAh, dos de las claves de la serie.

La autonomía es otro de los puntos fuertes . El Xiaomi 17 Pro Max incorpora una batería de 7.500 mAh, mientras que el Pro alcanza los 6.300 mAh. Todas las versiones cuentan con carga rápida de 100 W, inalámbrica de 50 W y reversible de 22,5 W. Se trata de un salto significativo que podría marcar tendencia en el mercado internacional si esta tecnología Si-C llega a Europa y Latinoamérica.

image Xiaomi 17 Pro: el smartphone del año. Xiaomi

Toda la serie está equipada con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente de Qualcomm hasta la fecha, acompañado por memorias LPDDR5x y almacenamiento UFS 4.1 de hasta 1 TB. En el apartado fotográfico, Xiaomi mantiene su alianza con Leica, incorporando lentes de alta calidad y sistemas con zoom óptico de hasta 5x en los modelos Pro.

image Xiaomi 17 modelo base. Xiaomi

El Xiaomi 17 estándar mantiene un perfil más equilibrado, con un diseño de 6,3 pulgadas y hardware de primer nivel, aunque sin la pantalla secundaria ni la lente periscópica.