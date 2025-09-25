Xiaomi HyperOS 3 confirma su despliegue global con Android 16 desde octubre

Xiaomi presentó el calendario global de actualización de su sistema operativo basado en Android 16 . La distribución de HyperOS 3 comenzará en octubre con la serie Xiaomi 15T y se extenderá hasta diciembre, alcanzando múltiples dispositivos de las marcas como Redmi o POCO.

Según la hoja de ruta oficial publicada en la red social X , los primeros equipos en recibir HyperOS 3 serán los Xiaomi 15T y su modelo Pro, Xiaomi 15 Ultra y Xiaomi MIX Flip. También están incluidos los nuevos Redmi Note 14 Pro y varios modelos de la serie POCO F7. En paralelo, tablets como la Xiaomi Pad 7 Pro y la Xiaomi Pad Mini figuran entre las primeras en actualizarse.

En noviembre, la lista se ampliará con los Xiaomi 14 y 14T, el Redmi Note 13 Pro y la POCO X6 Pro, entre otros. Finalmente, en diciembre se incorporarán dispositivos de generaciones previas, como los Xiaomi 13, Xiaomi 12 y las variantes Redmi Note 13.

Novedades principales del sistema

La actualización trae consigo funciones destacadas como 'HyperIsland', un sistema de notificaciones dinámicas que recuerda a la 'Dynamic Island' de Apple. Permitirá seguir actividades en tiempo real desde la pantalla de inicio, como velocidad de carga o alertas de apps.

Otro punto clave es la integración de 'HyperAI', un conjunto de herramientas basadas en inteligencia artificial. Entre ellas, el reconocimiento inteligente de pantalla, la mejora de audio en tiempo real y la transcripción automática de grabaciones. Además, el sistema 'AI Search' ofrecerá resultados resumidos y la capacidad de organizar fotos en categorías como comida o paisajes.

La personalización visual también gana relevancia con fondos dinámicos generados por IA y una pantalla de bloqueo cinematográfica que convierte imágenes estáticas en animaciones.

Con esta actualización, Xiaomi busca consolidar su posición como uno de los fabricantes líderes en innovación de software móvil. La empresa ya había destacado durante la presentación en Múnich que su filosofía “Human Car Home” apuesta por conectar de manera sencilla todos los dispositivos de su ecosistema.