Comparamos el Samsung Galaxy S26 Ultra y el Xiaomi 17 Ultra ¿Cuál es mejor?

Una comparativa técnica muestra las diferencias entre el Samsung Galaxy S26 Ultra y el equipo de Xiaomi. Mirá cuál de estos modelos lidera el mercado actual.

El lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra preocupa a la compentencia. Con una pantalla más nítida y un diseño liviano, el teléfono coreano fue lanzado con la promesa de ser el gama alta del 2026. Sin embargo, la comparación por ser lo mejor de la gama alta actual en telefonía móvil está en duda entre Xiaomi y Samsung.

Pantalla y diseño del Samsung Galaxy S26 Ultra La pantalla es clave para decidirse por un teléfono de este nivel. El modelo de Samsung saca una ventaja clara con una densidad de 500 ppi y una resolución de 1440 x 3120 px. Por otro lado, el Xiaomi 17 Ultra se queda un poco atrás con 416 ppi y una resolución de 1200 x 2608 px. El brillo también es muy distinto: el dispositivo coreano llega a los 2600 nits, mientras que el competidor chino alcanza los 1200 nits.

Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 1 El Samsung Galaxy S26 Ultra pesa 214 gramos y tiene una pantalla con Gorilla Armor 2 para mayor resistencia. Samsung En cuanto al cuerpo del equipo, el modelo de la marca coreana es un teléfono más cómodo. Es 16 gramos más liviano, pesando solo 214 g frente a los 230 g de su rival. Además, es un poco más delgado con un grosor de 7,9 mm contra los 8,5 mm que tiene el dispositivo de la firma china. En conectividad, la empresa de Corea del Sur ya usa Bluetooth 6, mientras que la otra marca sigue con la versión 5.4.

El rendimiento de Xiaomi y su batería ¿Qué incluye el Xiaomi 17 Ultra? No todo es pantalla; la autonomía también pesa mucho en la balanza. En este apartado, Xiaomi gana con una batería de 6800 mAh, superando los 5000 mAh que ofrece el modelo coreano. También el cambio se nota en la velocidad de carga: ofrece 90W con cable y 50W de forma inalámbrica. El competidor se mantiene con 60W y 25W respectivamente.