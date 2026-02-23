Filtran el Xiaomi 17 Ultra: fotos reales y precio del nuevo teléfono de gama alta
Imágenes reales del Xiaomi 17 Ultra confirman su diseño y el precio de salida en Europa. El nuevo teléfono llegará con un kit de fotografía profesional.
La llegada del Xiaomi 17 Ultra es inminente y las filtraciones ya muestran al nuevo teléfono de gama alta de la marca Xiaomi en fotos reales. El dispositivo apareció en un portal turco revelando detalles sobre su precio y el color verde que tendrá el modelo global definitivo.
El nuevo Xiaomi 17 Ultra promete ser uno de los grandes protagonistas de la temporada tecnológica que arranca ahora. Las imágenes que circulan por internet confirman que el equipo ya está en manos de algunos distribuidores, quienes lo publicaron por unos 1.400 euros ($2.261.000 pesos argentinos). Este valor lo ubica de forma directa para pelear contra los modelos más caros de la competencia internacional. La aparición del número de modelo global indica que el lanzamiento es cuestión de días y que el stock está listo para salir a la calle.
El hardware de gama alta que llega a Europa
Este equipo no escatima en fierros. La filtración indica que el modelo global vendrá con 16 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 512 GB o 1 TB. Es una configuración pensada para que el sistema no se tilde nunca, ni siquiera cuando lo exigís al máximo con juegos pesados o edición de video en alta resolución. La marca busca que este dispositivo sea el referente para quienes necesitan potencia bruta y mucha capacidad de guardado.
Además del celular, se supo que la empresa planea lanzar la Xiaomi Pad 8 Pro y una versión especial Leica Edition. Estos movimientos muestran que la firma quiere cubrir todos los frentes, desde la productividad con tablets hasta la fotografía de nicho. El color verde, que antes era exclusivo para algunos mercados asiáticos, ahora va a estar disponible de forma global, algo que los fanáticos de la marca esperaban con muchas ganas.
Un teléfono con accesorios de nivel profesional
Una de las noticias más importantes es que el kit de fotografía profesional también se va a vender en todo el mundo. Este accesorio convierte al celular en una cámara casi profesional, sumando un agarre físico y botones dedicados para disparar. Es un agregado que le da un plus a los sensores que ya de por sí son de lo mejor que se puede encontrar hoy en las tiendas. La idea es que el usuario no necesite llevar una cámara extra cuando se va de viaje.
La fecha del 28 de febrero ya es oficial para el evento de presentación, y se espera que los envíos arranquen apenas termine el anuncio. Aunque todavía no tenemos el día exacto en que va a estar disponible en todos los locales, la filtración del equipo con su caja original sugiere que el proceso está muy avanzado.
¿Cuándo llega el teléfono a Argentina?
Por estos lados todavía no hay noticias sobre el desembarco oficial del equipo en la Argentina. La marca no soltó prenda sobre fechas ni precios para el mercado local, así que por ahora solo queda esperar. Como suele pasar con estos lanzamientos de punta, es probable que la espera se estire unos meses o que los que tengan más apuro deban mirar de reojo a los importadores particulares para tenerlo en la mano.