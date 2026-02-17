Xiaomi HyperOS 3.1 vs HyperOS 3: la comparativa de las versiones del sistema chino

Xiaomi lanza HyperOS 3.1 para ordenar el código interno de sus dispositivos. Conocé qué cambia en la fluidez y las notificaciones respecto a la versión 3.

El despliegue de HyperOS 3.1 arrancó entre los usuarios del programa Mi Pilot con la meta de limpiar el sistema. Esta actualización busca mejorar la estabilidad y bajar el consumo de recursos, dejando de lado los agregados visuales para priorizar un funcionamiento liviano que se acerque al estándar de Google desde un Xiaomi.

Esta nueva entrega no es un cambio de cara total, sino una puesta a punto técnica. Según los datos del analista Emir Bardakç, la empresa se centró en la higiene del código y en cumplir con las nuevas reglas de las aplicaciones modernas. Mientras el desarrollo global sigue su curso, los primeros testeos en China ya muestran un sistema que se siente más pulido y menos cargado que su predecesor.

Las mejoras en la interfaz de usuario y la Hyper Island Así se ve la nueva HyperIsland en Xiaomi Uno de los cambios más importantes está en la "Hyper Island", esa zona interactiva en la parte superior de la pantalla. En la versión 3, esta función se manejaba con reglas privadas de Xiaomi, lo que limitaba su uso solo a las aplicaciones oficiales de la marca. Con la llegada de la versión 3.1, el sistema pasa a usar la API estándar de Android 16.

Xiaomi HyperOS 3 El sistema HyperOS 3 busca optimizar el rendimiento de los terminales de gama media. Imagen generada con IA Este ajuste permite que los desarrolladores de cualquier aplicación puedan mostrar información en tiempo real sin tener que crear herramientas específicas para Xiaomi. Ahora, si pedís un viaje o esperás comida, la notificación en vivo funciona de forma nativa. Es un avance que simplifica la vida de los creadores de software y mejora la experiencia de quien usa el teléfono, ya que la integración es total y no depende de parches externos.

HyperOS 3.1: optimización del código y el nuevo rendimiento de batería El sistema operativo anterior todavía arrastraba restos de código de versiones viejas de MIUI que ya no servían para nada. En esta oportunidad, los ingenieros borraron toda esa basura digital para que el software sea más ligero. El objetivo es que el procesador no trabaje de más y que la memoria RAM esté disponible para lo que realmente importa.