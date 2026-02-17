Xiaomi HyperOS 3.1 vs HyperOS 3: la comparativa de las versiones del sistema chino
Xiaomi lanza HyperOS 3.1 para ordenar el código interno de sus dispositivos. Conocé qué cambia en la fluidez y las notificaciones respecto a la versión 3.
El despliegue de HyperOS 3.1 arrancó entre los usuarios del programa Mi Pilot con la meta de limpiar el sistema. Esta actualización busca mejorar la estabilidad y bajar el consumo de recursos, dejando de lado los agregados visuales para priorizar un funcionamiento liviano que se acerque al estándar de Google desde un Xiaomi.
Esta nueva entrega no es un cambio de cara total, sino una puesta a punto técnica. Según los datos del analista Emir Bardakç, la empresa se centró en la higiene del código y en cumplir con las nuevas reglas de las aplicaciones modernas. Mientras el desarrollo global sigue su curso, los primeros testeos en China ya muestran un sistema que se siente más pulido y menos cargado que su predecesor.
Las mejoras en la interfaz de usuario y la Hyper Island
Uno de los cambios más importantes está en la "Hyper Island", esa zona interactiva en la parte superior de la pantalla. En la versión 3, esta función se manejaba con reglas privadas de Xiaomi, lo que limitaba su uso solo a las aplicaciones oficiales de la marca. Con la llegada de la versión 3.1, el sistema pasa a usar la API estándar de Android 16.
Este ajuste permite que los desarrolladores de cualquier aplicación puedan mostrar información en tiempo real sin tener que crear herramientas específicas para Xiaomi. Ahora, si pedís un viaje o esperás comida, la notificación en vivo funciona de forma nativa. Es un avance que simplifica la vida de los creadores de software y mejora la experiencia de quien usa el teléfono, ya que la integración es total y no depende de parches externos.
HyperOS 3.1: optimización del código y el nuevo rendimiento de batería
El sistema operativo anterior todavía arrastraba restos de código de versiones viejas de MIUI que ya no servían para nada. En esta oportunidad, los ingenieros borraron toda esa basura digital para que el software sea más ligero. El objetivo es que el procesador no trabaje de más y que la memoria RAM esté disponible para lo que realmente importa.
Al tener un sistema más limpio, el rendimiento de batería mejora porque hay menos procesos invisibles corriendo en el fondo. Xiaomi decidió frenar la suma de funciones innecesarias para enfocarse en la estabilidad. Es un cambio de rumbo que los usuarios pedían hace rato: un celular que no caliente por cualquier cosa y que mantenga la velocidad con el paso de los meses.
Por último, se suma un nuevo menú para cambiar entre aplicaciones que tiene un estilo muy parecido al de los iPhone. Lo bueno es que esta mejora visual forma parte del lanzador oficial y no requiere una actualización completa de todo el sistema. Muchos equipos Redmi van a poder tener esta facha renovada simplemente actualizando la aplicación de inicio, lo que da un aire de modernidad sin tener que esperar meses a que llegue el paquete de datos pesado por aire.