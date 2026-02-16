Filtración del Xiaomi 18: así sería el diseño con cámara de 200 megapíxeles

Un render filtrado revela el posible diseño del Xiaomi 18. El equipo sumaría una cámara de 200 MP y una batería mayor a la de su predecesor para este 2026.

El próximo Xiaomi seguiría siendo el líder en fotografía gracias a su alianza con Leica.

La marca Xiaomi ya prepara su próximo gran lanzamiento para la segunda mitad del año. El futuro Xiaomi 18 se filtró a través de un render que muestra un cambio en el módulo de cámaras trasera y una apuesta técnica muy fuerte en cuanto a autonomía y calidad fotográfica.

El lanzamiento oficial de esta familia de teléfonos está previsto para septiembre en China. Como pasa siempre en este sector, las filtraciones corren más rápido que los anuncios oficiales. Un blogger tecnológico del país asiático compartió una imagen que muestra una estética minimalista. El diseño se aleja un poco de lo que vimos antes y se acerca a las líneas de otras marcas actuales, con un módulo cuadrado de esquinas redondeadas.

Render Xiaomi 18 El render filtrado del Xiaomi 18 anticipa un diseño minimalista con tres sensores principales y el respaldo de la firma Leica. Imagen generada con IA El diseño del Xiaomi 18 y su apuesta por la fotografía La imagen filtrada permite ver una disposición triangular para las tres lentes traseras. El conjunto se completa con un flash LED y el ya clásico logo de Leica, lo que confirma que la alianza con la firma alemana sigue vigente para mejorar el procesado de imagen. Aunque este tipo de reportes hay que tomarlos con pinzas, el diseño se ve limpio y bastante moderno.

Leak Digital Chat Station.translated Las primeras filtraciones del próximo gama alta de Xiaomi. Weibo - Digital Chat Station En cuanto a las cámaras, los datos que circulan son potentes. El filtrador Digital Chat Station asegura que toda la línea contará con una lente periscopio de 200 megapíxeles. Esto permitiría un zoom de alta calidad sin perder nitidez. Además, el equipo mantendría un sensor principal de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de la misma resolución, buscando que el usuario tenga un combo completo para cualquier situación.

Render Xiaomi 18 1 Xiaomi busca liderar la fotografía móvil con la inclusión de una lente periscopio de 200 megapíxeles en toda la gama. Imagen generada con IA Potencia interna y autonomía con tecnología móvil de punta La pantalla también recibiría un ajuste. Según los rumores, el panel pasaría de las 6,3 pulgadas actuales a las 6,4 pulgadas. Este pequeño aumento de tamaño no es solo para ver mejor los videos, sino que permitiría ganar espacio interno para meter componentes más grandes. Xiaomi busca que el dispositivo rinda mejor y que el hardware no sufra por falta de lugar.