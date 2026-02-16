Filtración del Xiaomi 18: así sería el diseño con cámara de 200 megapíxeles
Un render filtrado revela el posible diseño del Xiaomi 18. El equipo sumaría una cámara de 200 MP y una batería mayor a la de su predecesor para este 2026.
La marca Xiaomi ya prepara su próximo gran lanzamiento para la segunda mitad del año. El futuro Xiaomi 18 se filtró a través de un render que muestra un cambio en el módulo de cámaras trasera y una apuesta técnica muy fuerte en cuanto a autonomía y calidad fotográfica.
El lanzamiento oficial de esta familia de teléfonos está previsto para septiembre en China. Como pasa siempre en este sector, las filtraciones corren más rápido que los anuncios oficiales. Un blogger tecnológico del país asiático compartió una imagen que muestra una estética minimalista. El diseño se aleja un poco de lo que vimos antes y se acerca a las líneas de otras marcas actuales, con un módulo cuadrado de esquinas redondeadas.
El diseño del Xiaomi 18 y su apuesta por la fotografía
La imagen filtrada permite ver una disposición triangular para las tres lentes traseras. El conjunto se completa con un flash LED y el ya clásico logo de Leica, lo que confirma que la alianza con la firma alemana sigue vigente para mejorar el procesado de imagen. Aunque este tipo de reportes hay que tomarlos con pinzas, el diseño se ve limpio y bastante moderno.
En cuanto a las cámaras, los datos que circulan son potentes. El filtrador Digital Chat Station asegura que toda la línea contará con una lente periscopio de 200 megapíxeles. Esto permitiría un zoom de alta calidad sin perder nitidez. Además, el equipo mantendría un sensor principal de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de la misma resolución, buscando que el usuario tenga un combo completo para cualquier situación.
Potencia interna y autonomía con tecnología móvil de punta
La pantalla también recibiría un ajuste. Según los rumores, el panel pasaría de las 6,3 pulgadas actuales a las 6,4 pulgadas. Este pequeño aumento de tamaño no es solo para ver mejor los videos, sino que permitiría ganar espacio interno para meter componentes más grandes. Xiaomi busca que el dispositivo rinda mejor y que el hardware no sufra por falta de lugar.
Bajo el chasis, el equipo incluiría el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6. Es un chip que promete una velocidad de respuesta inmediata para cualquier aplicación pesada. Otro punto que entusiasma es la batería. El modelo anterior ya contaba con 7.000 mAh, pero con el nuevo diseño, la capacidad podría ser todavía mayor. Esto asegura que el teléfono no se quede sin energía a mitad del día, algo que los usuarios valoran mucho hoy en día.
En lo que respecta al software, el Xiaomi 18 llegaría con Android 17 de fábrica y una versión renovada de HyperOS. El sistema buscará ser más liviano para que la experiencia de uso sea fluida desde el primer momento. Si bien todavía faltan unos meses para la presentación oficial, la información que anda dando vueltas deja claro que la empresa no quiere ceder terreno en la gama alta y apuesta a ganar con fierros potentes.