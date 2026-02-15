Xiaomi 17 Ultra y Xiaomi 17: se filtran los precios europeos de teléfonos gama alta

La marca prepara el estreno de su serie Xiaomi 17 Ultra en el mercado internacional. Conocé los valores y las versiones que llegarán a las tiendas locales.

El lanzamiento oficial de los dispositivos de Xiaomi se realizará durante la primera semana de marzo en la feria de Barcelona.

Xiaomi alista su desembarco en Europa con una propuesta que busca pelear en lo más alto del mercado móvil. El esperado Xiaomi 17 Ultra se filtró junto a su hermano menor, revelando que la compañía mantendrá costos operativos competitivos para enfrentar a los nuevos lanzamientos de Samsung y Apple durante este año.

La espera para los usuarios del Viejo Continente parece que llega a su fin. Después de su presentación original en China hace unos meses, los datos filtrados por el portal 91mobiles indican que el anuncio oficial sucederá en el marco del Mobile World Congress 2026 en Barcelona. El evento, que abre sus puertas del 2 al 5 de marzo, será el escenario donde la firma de Haidian muestre sus cartas para el mercado global.

Precios y versiones de la serie Xiaomi 17 Lo que más interesa a los usuarios son los números. Según la filtración, el modelo estándar tendrá un precio base de 999 euros ($1.654.989 pesos argentinos). Por ese dinero, el equipo ofrece una configuración de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Es un valor que se mantiene igual al del año pasado, lo que es una noticia excelente si tenemos en cuenta cómo suben los costos de la competencia.

Xiaomi 17 Ultra 1 El modelo estándar de la serie Xiaomi 17 llegará con un precio que supera el millón de pesos. Shutterstock Estas cifras salieron del catálogo de un vendedor online europeo que dejó ver los precios antes de tiempo. Aunque en China existen muchas configuraciones de memoria, para el mercado internacional Xiaomi suele elegir las más equilibradas. Por otro lado, el modelo más potente escala un escalón más. El dispositivo de gama alta costará 1.499 euros ($2.483.490 pesos argentinos) en su versión recomendada de lanzamiento. Este valor corresponde a la variante con 16 GB de RAM y 512 GB de memoria. Aunque no es un equipo barato, se ubica por debajo de lo que se espera para otros lanzamientos premium que ya asoman en el horizonte.

La potencia las cámaras Leica ¿Qué incluye el Xiaomi 17 Ultra? En la parte técnica, el modelo Ultra usa el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que promete una velocidad de respuesta inmediata para cualquier tarea. El diseño exterior del equipo también cambia; el acabado "Starry Green" es uno de los más comentados por su estilo elegante. Este dispositivo saldrá de China por primera vez, lo que genera mucha expectativa entre los fanáticos de la fotografía que buscan lo último en tecnología de lentes.