Xiaomi 17 Ultra y Xiaomi 17: se filtran los precios europeos de teléfonos gama alta
La marca prepara el estreno de su serie Xiaomi 17 Ultra en el mercado internacional. Conocé los valores y las versiones que llegarán a las tiendas locales.
Xiaomi alista su desembarco en Europa con una propuesta que busca pelear en lo más alto del mercado móvil. El esperado Xiaomi 17 Ultra se filtró junto a su hermano menor, revelando que la compañía mantendrá costos operativos competitivos para enfrentar a los nuevos lanzamientos de Samsung y Apple durante este año.
La espera para los usuarios del Viejo Continente parece que llega a su fin. Después de su presentación original en China hace unos meses, los datos filtrados por el portal 91mobiles indican que el anuncio oficial sucederá en el marco del Mobile World Congress 2026 en Barcelona. El evento, que abre sus puertas del 2 al 5 de marzo, será el escenario donde la firma de Haidian muestre sus cartas para el mercado global.
Precios y versiones de la serie Xiaomi 17
Lo que más interesa a los usuarios son los números. Según la filtración, el modelo estándar tendrá un precio base de 999 euros ($1.654.989 pesos argentinos). Por ese dinero, el equipo ofrece una configuración de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Es un valor que se mantiene igual al del año pasado, lo que es una noticia excelente si tenemos en cuenta cómo suben los costos de la competencia.
Estas cifras salieron del catálogo de un vendedor online europeo que dejó ver los precios antes de tiempo. Aunque en China existen muchas configuraciones de memoria, para el mercado internacional Xiaomi suele elegir las más equilibradas. Por otro lado, el modelo más potente escala un escalón más. El dispositivo de gama alta costará 1.499 euros ($2.483.490 pesos argentinos) en su versión recomendada de lanzamiento. Este valor corresponde a la variante con 16 GB de RAM y 512 GB de memoria. Aunque no es un equipo barato, se ubica por debajo de lo que se espera para otros lanzamientos premium que ya asoman en el horizonte.
La potencia las cámaras Leica
En la parte técnica, el modelo Ultra usa el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que promete una velocidad de respuesta inmediata para cualquier tarea. El diseño exterior del equipo también cambia; el acabado "Starry Green" es uno de los más comentados por su estilo elegante. Este dispositivo saldrá de China por primera vez, lo que genera mucha expectativa entre los fanáticos de la fotografía que buscan lo último en tecnología de lentes.
La cámara es el punto donde la marca pone todo el foco. Gracias a su alianza con Leica, el sistema cuenta con un zoom continuo de 200 megapíxeles. Es una herramienta técnica que permite sacar fotos a gran distancia con una nitidez que asombra. El modelo estándar vendrá en colores negro y verde, mientras que la versión más cara suma opciones en azul y blanco.
Xiaomi apuesta a ganar mercado manteniendo sus pretensiones pero sin castigar tanto el bolsillo de sus clientes fieles. Con este panorama, la marca busca que sus productos estrella sean la opción principal para quienes buscan potencia sin pagar los sobrecostes de otras firmas. La cita en Barcelona servirá para confirmar estos datos, pero todo indica que los nuevos modelos están muy cerca de salir a la cancha.