Xiaomi 18 Pro: la filtración del teléfono que anticipa un mega sistema de cámaras

La empresa china prepara el Xiaomi 18 Pro con tecnología de punta para superar a Samsung y Apple. Conocé los detalles del sensor doble de alta resolución.

Xiaomi ya trabaja en su próximo gran lanzamiento para competir contra los mejores del mercado móvil. El futuro Xiaomi 18 Pro llegará con una innovación técnica que busca superar a los modelos más avanzados de Samsung y Apple mediante un sistema fotográfico de altísima resolución.

Todavía no se lanzaron de forma global los modelos 17 y 17 Pro, pero la firma ya tiene la mirada puesta en lo que vendrá a fines de 2026. Según los datos que filtró el usuario Digital Chat Station, un filtrador que suele acertar todas las novedades del sector, este teléfono no tiene nada que envidiarle a la competencia directa. La gran noticia es que el dispositivo incluirá, por primera vez, dos sensores de 200 megapíxeles cada uno.

Xiaomi 17 - Interna 2 Xiaomi 17: la próxima serie revolucionará el sistema de cámaras. Shutterstock Cámaras de 200 megapíxeles: la apuesta del Xiaomi 18 Pro Este salto técnico en los sensores de cámara marca un quiebre con lo que vemos hoy. El modelo actual, el 17 Pro, usa un sistema triple de 50 megapíxeles que rinde muy bien, pero subir a 200 es otra cosa. Tener dos sensores de semejante tamaño permite capturar una cantidad de detalle que hoy solo se ve en los modelos Ultra o en cámaras profesionales.

Uno de estos lentes de Xiaomi funcionará como el sensor principal, mientras que el otro se usará para el teleobjetivo. Xiaomi ya probó esta tecnología en su serie Ultra y ahora la baja a la gama Pro para ganar terreno frente al futuro Galaxy S26 Ultra. Al tener tanta resolución, las fotos no pierden nitidez aunque hagas un recorte grande, algo ideal para los que usan el celu para trabajar o crear contenido.

Qué esperar del teléfono y el rendimiento en 2026 Más allá de los lentes, el Xiaomi 18 Pro promete mantener ese estilo premium que tanto gusta. Se espera que conserve la pantalla trasera que ya vimos en otros modelos, la cual sirve para ver notificaciones rápido o usarla de espejo para sacarse selfies con la cámara principal. Es un detalle que le da un toque distinto y que rinde un montón en el uso diario.