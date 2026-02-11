Android: los teléfonos Xiaomi que ya pueden descargar la actualización de seguridad de febrero

La empresa china comenzó el despliegue del parche de febrero de 2026 para 25 dispositivos. Conocé la lista completa de celulares Xiaomi que ya actualizan.

El despliegue de la actualización de Xiaomi alcanza a modelos con diferentes versiones de Android de forma simultánea.

Xiaomi inició la distribución del nuevo paquete de seguridad de Android correspondiente a este mes. El despliegue de Xiaomi alcanza a 25 modelos diferentes, incluyendo terminales de gama alta y varios equipos de las series Redmi y POCO que ya cuentan con las últimas versiones de software.

La marca asiática cumple con su calendario habitual y ya empezó a mover las fichas para que sus usuarios tengan el sistema al día. Lo bueno de esta vuelta es que la actualización no se queda solo en los teléfonos más caros. El parche está llegando a equipos que corren HyperOS 3 con Android 16, pero también a modelos un poco más viejos que todavía funcionan con versiones anteriores del sistema. Es una noticia positiva para la seguridad de quienes usan estos dispositivos a diario.

HyperOS 3 - Interna El nuevo parche de seguridad de Android y HyperOS 3 corrige errores menores de estabilidad y optimiza el consumo de batería en procesos secundarios. Imagen creada con IA Modelos de HyperOS incluidos en la actualización A diferencia de otras marcas que se olvidan rápido de los equipos de gama media, la firma china busca mantener un alcance bastante amplio. Si tenés un equipo POCO o Redmi que compraste hace poco, hay muchas chances de que la notificación de descarga te aparezca en cualquier momento. Los primeros en la fila son, lógicamente, los modelos más nuevos. El POCO X7 Pro ya está recibiendo los archivos en varias regiones, y lo mismo pasa con la familia de los Xiaomi 15 y 15T.

Unboxing de los nuevos Xiaomi 15T Pro y 15T Unboxing de los nuevos Xiaomi 15T Pro y 15T. Tiktok La lista confirmada para esta primera etapa de febrero incluye una variedad importante de terminales. Entre ellos aparecen los Xiaomi 14T, el POCO F6 Pro y varios integrantes de la serie Redmi Note 12. Incluso tablets como la Redmi Pad 2 Pro 5G están dentro del grupo de los 25 afortunados. No importa si tu equipo es de los más potentes o uno más modesto; si figura en el listado, la recomendación es bajar el paquete de datos en cuanto esté disponible.

Cómo afecta el parche de seguridad al funcionamiento del equipo Este mes el panorama viene bastante tranquilo. Según el boletín oficial de Android, febrero llega sin fallas críticas o agujeros graves que se estén usando para atacar teléfonos en la calle. No es una actualización para apagar incendios, sino más bien para pulir los detalles que hacen que el móvil ande fino. Incluye ajustes internos, mejoras en la estabilidad del sistema y correcciones pequeñas que ayudan a que todo funcione de manera fluida.