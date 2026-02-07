Xiaomi revoluciona la fotografía móvil con un lente modular magnético para teléfonos

Xiaomi prepara el lanzamiento comercial de su lente magnético con sensor de una pulgada. Todo lo que sabemos a continuación.

Xiaomi planea fabricar de forma masiva su accesorio de fotografía más innovador según las últimas filtraciones. El Xiaomi Modular Optical System es un módulo magnético que se pega al teléfono para capturar imágenes con la calidad de una cámara réflex. Este sistema superó la etapa de prototipo y llegaría a las tiendas durante este año.

La noticia se conoció a través del filtrador Digital Chat Station, quien asegura que la producción de estos lentes ya comenzó. Este invento permite que el usuario pegue un sensor gigante en la parte de atrás del equipo para sacar fotos de nivel profesional. El diseño es compacto y busca resolver la falta de espacio físico que tienen los celulares actuales para meter ópticas grandes.

Xiaomi Lente Óptico El sistema de Xiaomi utilizará imanes potentes para asegurar el lente a la parte trasera del dispositivo sin que se mueva. Imagen generada con IA Cómo funciona el Xiaomi Modular Optical System y su tecnología LaserLink El accesorio funciona con un sensor micro 4/3 de 100 megapíxeles, un tamaño mucho mayor al que traen los teléfonos comunes. La clave de este invento es el sistema LaserLink, que transmite los datos a una velocidad de 10 Gbps mediante un láser infrarrojo. Esto permite que el procesador del celular maneje la imagen en tiempo real sin necesidad de cables ni retrasos que arruinen la experiencia.

Gracias a esta velocidad, el teléfono puede procesar el archivo RAW directamente con sus algoritmos de inteligencia artificial. El sistema ofrece hasta 16 pasos de rango dinámico, una cifra que hoy solo alcanzan las cámaras de cine o de gama muy alta. No hace falta configurar redes Wi-Fi ni Bluetooth para que el lente empiece a funcionar; el emparejamiento ocurre al instante por contacto magnético.

Especificaciones técnicas de la cámara modular de Xiaomi El lente de Xiaomi que se filtró es un 35mm con una apertura variable que va desde f/1.4 hasta f/11. El módulo pesa apenas 100 gramos y se alimenta de energía a través de unos pines en la parte trasera del equipo. Esto soluciona el problema del peso, ya que el usuario puede poner o sacar el lente según lo necesite. El diseño es minimalista y cuenta con un anillo de enfoque manual que se siente muy suave al tacto.