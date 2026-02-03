Los mejores teléfonos Xiaomi de gama media que valen la pena en 2026
Conocé los equipos de la marca Xiaomi que combinan potencia y batería para todo el día. Un Redmi lidera este ranking de gama media.
Elegir un teléfono nuevo no tiene por qué ser un dolor de cabeza. La oferta actual de la gama media de la empresa china permite tener tecnología de punta sin gastar de más. Estos tres equipos de Xiaomi se destacan por su pantalla, batería y rendimiento en las tareas de todos los días.
Redmi Note 15 Pro: la mejor opción de la gama media
Este modelo de Redmi llegó al mercado para marcar un límite muy alto en el segmento intermedio. El equipo cuenta con una cámara principal de 200 megapíxeles que permite sacar fotos con un nivel de detalle que asombra. Según los datos técnicos del fabricante, el sensor tiene un tamaño de 1/1.4 pulgadas y viene con estabilización óptica, lo que evita que las imágenes salgan movidas cuando hay poca luz.
Otro punto donde este teléfono se hace fuerte es en su autonomía. Trae una batería de silicio-carbono de 6.500 mAh, una tecnología que permite meter más carga en el mismo espacio. Esto asegura que el celular llegue a los dos días de uso sin pisar un enchufe. La pantalla no se queda atrás: es un panel OLED de 6,67 pulgadas con un brillo que alcanza los 3.200 nits, ideal para ver mensajes bajo el sol sin entrecerrar los ojos.
POCO X8 Pro: potencia pura para usuarios exigentes
Si lo tuyo son los juegos o las aplicaciones pesadas, este modelo es el que vuela. Es el primer dispositivo en el mundo en montar el procesador Dimensity 8500 Ultra, un chip que rinde muy bien y no calienta casi nada. En las pruebas de rendimiento, este procesador demuestra que puede correr cualquier título moderno sin tirones molestos ni caídas de cuadros.
El sistema de energía de este integrante de la familia Redmi y POCO es de otro planeta. Algunos reportes indican que su batería llega a los 8.000 mAh y se carga a una velocidad de 100W por cable. Esto significa que podés llenar el equipo en menos de una hora. La pantalla tiene una tasa de refresco de 144 Hz, lo que hace que todo se vea suave al hacer scroll en las redes sociales o al jugar.
Redmi 15: el equipo ideal para quienes buscan autonomía
Para los que quieren un aparato que cumpla con todo a un precio más bajo, este modelo es la compra inteligente del año. Su principal virtud es una batería gigante de 7.000 mAh que se banca todo tipo de tareas pesadas. A pesar de ser el más económico de la lista, no escatima en pantalla: ofrece un panel de 6,9 pulgadas con 144 Hz de refresco, algo que antes era impensado en este rango de precio.
En el apartado de fotos, el Redmi 15 usa un sensor doble de 50 megapíxeles asistido por inteligencia artificial. Aunque no llega a los niveles del Pro, rinde bien para fotos familiares y contenido rápido para Instagram. Viene con el chip Snapdragon 6s Gen 3, que asegura una conectividad 5G estable y un funcionamiento fluido en HyperOS 2. Es un teléfono confiable para el que busca un aparato grande y duradero.