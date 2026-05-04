El Xiaomi Mix 5 prepara su llegada global con cámaras invisibles y tecnología magnética

La empresa asiática está desarrollando su nuevo dispositivo insignia para competir en el mercado internacional durante el próximo año. El esperado Xiaomi Mix 5 llegará con innovaciones técnicas que buscan eliminar las interrupciones en el panel frontal. Este lanzamiento de Xiaomi marcará el regreso de una serie experimental que no tenía presencia global desde hace temporadas.

Cinco años pasaron desde la presentación del modelo anterior. El nuevo equipo de Xiaomi recupera el concepto de pantallas sin perforaciones. El sistema utiliza una cámara oculta debajo del cristal para lograr una superficie de visualización continua. Según los análisis del código de HyperOS realizados por el sitio especializado Ximitime , la calidad de este sensor mejorará respecto a los intentos anteriores de la firma. La tecnología busca ofrecer resultados ópticos superiores a los vistos en 2021.

El diseño del Xiaomi Mix 5 apuesta por un frente sin marcos ni interrupciones visuales gracias a su cámara oculta.

Otra novedad importante involucra el uso de lentes magnéticas. Este sistema permite intercambiar componentes ópticos de forma sencilla. El desarrollo se basa en los conceptos mostrados durante el MWC 2025. El proyecto cuenta con la colaboración de Leica para asegurar un rendimiento profesional en la captura de imágenes. Estas piezas sugieren que el celular se posicionará como una herramienta avanzada para la fotografía móvil.

Disponibilidad global del Xiaomi Mix 5 y hardware de última generación

A diferencia del Mix 4, que solo se vendió en China, este nuevo integrante de la familia tendrá un lanzamiento internacional. Los reportes indican que el dispositivo llegará a mercados de Europa e India. Aunque todavía no hay confirmación oficial para América Latina, la expansión global de la marca abre la posibilidad de su llegada a la región. El plan de distribución abarca también a países como Rusia, Turquía e Indonesia.

Xiaomi Mix 5 Xiaomi Mix 5: el lanzamiento global incluirá regiones de Europa y Asia, rompiendo la exclusividad histórica del mercado chino para esta línea. Imagen generada con IA

En el interior, el teléfono utilizará componentes de alto rendimiento. Las proyecciones técnicas apuntan al uso del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6. Debido a que este chip llegará recién en septiembre, el debut del equipo ocurriría a finales de 2026. Esto descarta los rumores previos sobre un posible lanzamiento durante el invierno. La arquitectura interna del Xiaomi Mix 5 prioriza la velocidad y la eficiencia energética para soportar funciones de inteligencia artificial.

El ecosistema de HyperOS en el nuevo teléfono

El software juega un papel central en la filtración actual. Los investigadores encontraron referencias al modelo dentro de las líneas de código del sistema operativo propio de la empresa. Estos datos incluyen nombres en clave y números de identificación que coinciden con la serie Mix. La integración del sistema operativo permitirá gestionar el consumo de la batería y la temperatura del procesador.

La marca busca que el Xiaomi Mix 5 sea su producto más representativo del año. Al eliminar los recortes en la pantalla, la experiencia de uso es total para el consumo de videos o juegos. La firma mantiene su postura de probar tecnologías experimentales en esta línea antes de llevarlas a sus modelos más vendidos. Con este despliegue, la empresa intenta ganar terreno frente a otros competidores del segmento premium internacional.