Tres celulares Xiaomi por menos de $300.000 en Mercado Libre

Renovar el celular sin superar la barrera de los $300.000 todavía es posible si se apunta a modelos de gama de entrada o media accesible. En ese segmento, Xiaomi vuelve a aparecer como una de las marcas más competitivas dentro de Mercado Libre , con equipos que priorizan pantalla amplia, batería duradera, buena capacidad de almacenamiento y funciones útiles para el uso cotidiano.

Entre las opciones disponibles se destacan tres modelos : POCO C85 , Redmi 15C y Redmi 14C . Cada uno apunta a un tipo de usuario distinto, pero todos comparten una misma lógica: ofrecer un smartphone funcional, moderno y confiable sin saltar a precios mucho más altos.

El POCO C85 se presenta como una alternativa pensada para quienes buscan un celular simple, rendidor y cómodo para el día a día. Su pantalla amplia permite disfrutar videos, redes sociales, navegación y juegos casuales con imágenes claras y colores vibrantes.

El equipo incorpora un procesador eficiente, preparado para responder bien en tareas cotidianas como mensajería, reproducción de contenido, uso de aplicaciones y multitarea liviana. También suma memoria y almacenamiento optimizados, un punto importante para quienes necesitan guardar fotos, videos, apps y archivos sin quedarse rápidamente sin espacio.

xiaomi poco El POCO C85 combina pantalla amplia, batería duradera, Dual SIM y rendimiento para uso diario. Xiaomi

Otro aspecto destacado es su sistema de cámaras versátil, pensado para capturar fotos y videos con buena calidad dentro de su segmento. A eso se suma una batería de larga duración, clave para quienes pasan muchas horas fuera de casa o no quieren depender todo el tiempo del cargador.

El modo Dual SIM también suma valor, ya que permite utilizar dos líneas en un mismo dispositivo. Esto puede ser útil para separar el uso personal del laboral o para aprovechar distintos planes de telefonía.

Redmi 15C: pantalla grande y mucha autonomía

El Redmi 15C de Xiaomi apunta fuerte a quienes priorizan tamaño de pantalla y batería. Cuenta con un panel LCD HD+ de 6,9 pulgadas, ideal para mirar series, películas, redes sociales o jugar con mayor comodidad. Además, incorpora una batería de 6000 mAh con carga rápida de 33 W, una combinación pensada para sostener una jornada intensa de uso.

En rendimiento, el Redmi 15C incluye procesador MediaTek Helio G81-Ultra, 4 GB de RAM, memoria ampliable hasta 8 GB y 128 GB de almacenamiento interno. También suma cámara principal de 50 MP, cámara frontal de 8 MP, Android 15 con HyperOS 2, conectividad 4G, WiFi, Bluetooth, USB-C, Dual SIM y sensor de huella dactilar.

xiaomi redmi 15c El Redmi 15C se destaca por su pantalla de 6,9 pulgadas y batería potente. Xiaomi

Redmi 14C: almacenamiento y fluidez visual

El Redmi 14C, por su parte, sube la apuesta en almacenamiento y fluidez visual. Tiene pantalla IPS LCD de 6,88 pulgadas con tasa de refresco de hasta 120 Hz, una característica atractiva para navegar, desplazarse por redes sociales o consumir contenido con mayor suavidad. Su cámara principal doble con IA de 50 MP y su cámara frontal de 13 MP también lo posicionan como una opción interesante para fotos y selfies.

Este modelo incorpora procesador MediaTek Helio G81 Ultra, 256 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM con extensión dinámica, Android 14 con HyperOS, batería de 5160 mAh, carga de 33 W, lector de huella lateral, Bluetooth 5.4, WiFi dual band, USB-C y protección visual con doble certificación TÜV Rheinland.

xiaomi redmi 14c El Redmi 14C suma 256 GB, pantalla fluida de 120 Hz y cámaras con IA. Xiaomi

En Mercado Libre, el Redmi 15C aparece a $232.168, con opción de pago en 6 cuotas de $52.976. El Poco C85 figura a $250.891, también con financiación en 6 cuotas de $57.249. En tanto, el Redmi 14C se ofrece a $291.000, con posibilidad de abonarlo en 6 cuotas de $66.401.

Con precios por debajo de los $300.000, estos tres Xiaomi se ubican como alternativas atractivas para quienes buscan renovar el celular sin resignar pantalla grande, batería confiable y prestaciones suficientes para el uso diario. El Redmi 15C sobresale por autonomía, el Redmi 14C por almacenamiento y fluidez, mientras que el POCO C85 aparece como una opción equilibrada para quienes quieren un equipo práctico y accesible.