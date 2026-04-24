Mercado Libre rebaja este Smart TV Samsung de 50 pulgadas y lo convierte en una gran oferta para el Mundial

La cuenta regresiva hacia el Mundial también empieza a jugarse en las pantallas del hogar. En ese clima, Samsung y Mercado Libre activaron una propuesta que busca captar a quienes ya piensan en renovar el televisor antes de que empiece la máxima cita del fútbol. El protagonista es un Smart TV de 50 pulgadas con resolución 4K, una rebaja fuerte y un perfil que apunta de lleno al consumo de series, películas y, claro, partidos.

La promoción pone en escena al Samsung UN50U8000FGCZB , un modelo de la Serie F que se mete en una franja muy buscada del mercado: la de los televisores de tamaño medio-grande, con funciones inteligentes y prestaciones suficientes para dar el salto desde equipos más antiguos. No se trata solo de una pantalla amplia, sino de un producto pensado para integrarse con naturalidad al uso diario de streaming, videojuegos y televisión en vivo.

La pantalla de 50 pulgadas de este Samsung busca mejorar series, películas y partidos con una experiencia más nítida.

Uno de los principales atractivos de este Smart TV está en su panel LED de 50 pulgadas con resolución 4K. En términos prácticos, eso se traduce en una imagen más definida, con mejor nivel de detalle y una experiencia visual mucho más sólida que la de los televisores Full HD que todavía siguen presentes en muchos hogares. Para eventos deportivos de gran escala, donde la imagen cobra un peso central, esa diferencia se vuelve todavía más notoria.

A eso se suma el sistema operativo Tizen, una de las plataformas más reconocidas dentro del ecosistema de Samsung. Su presencia permite acceder de forma simple a aplicaciones, contenidos digitales y funciones conectadas sin depender de dispositivos externos. El televisor, además, incluye apps integradas como YouTube, lo que amplía las posibilidades de uso apenas sale de la caja.

ChatGPT Image 2 abr 2026, 02_08_48 p.m. Este televisor Samsung apuesta por imagen 4K, HDR y funciones gaming para disfrutar cada partido. Imagen generada por la IA

Conectividad, asistentes y funciones para el uso diario

Más allá de la calidad de imagen, el modelo apunta a ofrecer una experiencia cómoda en el día a día. Incorpora conectividad Wi-Fi y Bluetooth, lo que facilita compartir contenido y vincular otros equipos sin demasiadas complicaciones. También suma tres puertos HDMI, un detalle importante para quienes necesitan conectar consola, decodificador, notebook o reproductores al mismo tiempo sin estar enchufando y desenchufando cables a cada rato.

En el apartado de funciones inteligentes también aparece Bixby, el asistente virtual integrado por Samsung, pensado para ejecutar comandos de voz y agilizar la navegación. El paquete se completa con control remoto incluido, sistema de montaje VESA y una configuración que prioriza la practicidad antes que el exceso de extras.

No es un televisor 3D, tampoco curvo ni portátil, pero esa ausencia de elementos secundarios parece responder a una lógica clara: concentrarse en una propuesta sólida, moderna y funcional para un uso hogareño masivo.

ChatGPT Image 2 abr 2026, 02_11_10 p.m. El Smart TV Samsung de 55 pulgadas apuesta por imagen 4K y descuento fuerte antes del Mundial. Imagen generada por la IA

El descuento aparece como el gran gancho de la oferta

La clave comercial de esta publicación está en el precio. El Smart TV Samsung tenía un valor anterior de $899.999, pero ahora aparece en Mercado Libre a $633.652, con un descuento del 29%. Además, puede conseguirse en 9 cuotas de $70.405, una opción que amplía el atractivo para quienes priorizan financiación.

En ese contexto, la oferta gana peso por una combinación simple pero efectiva: una marca fuerte, un tamaño buscado, resolución 4K y una rebaja importante en plena previa mundialista. Para quienes ya venían pensando en cambiar el televisor del living, el momento parece haber encontrado una excusa ideal para acelerar la decisión.