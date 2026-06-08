Samsung eliminaría uno de los elementos más criticados de los Galaxy Ultra

La surcoreana Samsung evalúa un giro drástico para su próxima línea de dispositivos premium. Las filtraciones recientes indican que la firma planea retirar un componente muy cuestionado por los usuarios en el sistema fotográfico del Galaxy Ultra , buscando mejorar la consistencia de las imágenes en cualquier escenario.

El gigante tecnológico experimenta internamente con una profunda reestructuración de su catálogo de teléfonos insignia. El desarrollo de un nuevo modelo intermedio busca equilibrar la oferta entre las versiones estándar y las opciones avanzadas, respondiendo de este modo a las quejas históricas de la comunidad global sobre la falta de alternativas premium compactas.

El cambio principal de la compañía apunta directo a la estrategia de sus cámaras de largo alcance. La marca decide eliminar por completo el sensor telefoto de tres aumentos (3x) de su dispositivo más avanzado. Este objetivo representa uno de los puntos débiles tradicionales de la línea, ofreciendo a menudo una calidad de imagen inconsistente en comparación con el hardware de zoom de cinco aumentos (5x) de la propia marca.

Para cubrir las distancias intermedias de forma eficiente, el sistema operativo realiza un recorte digital inteligente directo desde la lente principal de 200 megapíxeles, garantizando un resultado nítido y homogéneo en cualquier condición lumínica.

Samsung Galaxy Ultra-Cámaras - Interna 2 Los sensores telefoto evolucionan para ofrecer capturas más nítidas de rango medio. shutterstock

Un nuevo sensor telefoto para la versión Pro

Los informes de los proveedores de la industria revelan que el fabricante trabaja en una variante inédita que se ubica entre el modelo base y el tope de gama del catálogo. Este dispositivo comparte la misma configuración principal de 200 megapíxeles y el sensor ultra gran angular. La diferencia radica en que incorpora una lente de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,5 aumentos, una distancia focal sumamente útil y práctica para retratos cotidianos, fotografía gastronómica o capturas urbanas que no requieren un alcance extremo.

Esta renovación estructural busca solucionar el incómodo problema del escalón intermedio que afecta a muchos compradores. Durante años, los teléfonos de entrada sufren recortes severos de especificaciones, obligando a los entusiastas a adquirir el dispositivo más grande y pesado para disfrutar de las mejores cámaras. La nueva propuesta comercial emula los pasos de Apple con su línea Pro, ofreciendo características premium reales dentro de un chasis más cómodo para la mano, dejando el S Pen como exclusividad absoluta del modelo mayor.

Samsung Galaxy Ultra-Cámaras - Interna 3 Samsung unifica la potencia de procesamiento en todos sus modelos premium. shutterstock

Pruebas de laboratorio y fechas estimadas de lanzamiento

Al tratarse de reportes preliminares, los equipos de ingeniería testean diversos prototipos físicos en sus laboratorios antes de iniciar la producción en cadena definitiva. La presentación formal de la serie ocurre durante las primeras semanas del próximo año. La simplificación del hardware óptico promete elevar la consistencia general del procesamiento gráfico de la firma, demostrando que la reducción de componentes innecesarios marca el verdadero camino hacia la excelencia en el competitivo mercado móvil de la actualidad.