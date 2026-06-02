Mercado Libre tiene una oferta llamativa por el Samsung Galaxy S24 Ultra

Aunque Samsung ya cuenta con modelos más recientes en el mercado, el Galaxy S24 Ultra sigue siendo uno de los smartphones Android más completos y buscados por los usuarios. Su combinación de potencia, inteligencia artificial, diseño premium y un apartado fotográfico de nivel profesional le permite mantenerse entre las referencias del segmento de alta gama.

Por eso, una publicación de Mercado Libre comenzó a captar la atención de quienes buscan renovar su teléfono sin resignar prestaciones. El protagonista es el Galaxy S24 Ultra , el buque insignia que Samsung lanzó en 2024 , pero que hoy compite en la cima del mercado y que todavía conserva características capaces de rivalizar con los dispositivos más avanzados de la actualidad.

El Samsung Galaxy S24 Ultra está en oferta en Mercado libre con un precio de liquidación.

Desde el primer vistazo queda claro que el Galaxy S24 Ultra fue concebido para el segmento premium. Samsung apostó por un marco de titanio que mejora la resistencia y aporta una sensación de solidez, acompañado por la protección Gorilla Glass Armor, una de las más avanzadas de la industria.

La pantalla es otro de sus puntos fuertes. El dispositivo incorpora un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas con resolución QHD+, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 2.600 nits, características que garantizan una excelente experiencia tanto para consumir contenido multimedia como para jugar o trabajar.

En su interior se encuentra el procesador Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy, acompañado por 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento que llegan hasta 1 TB. Este conjunto le permite ejecutar aplicaciones exigentes, videojuegos de última generación y tareas multitarea sin inconvenientes.

Además, mantiene uno de los rasgos distintivos de la familia Ultra: el S Pen integrado, una herramienta especialmente valorada por profesionales, estudiantes y usuarios que buscan una experiencia más productiva.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy AI y cámaras que siguen marcando diferencias

La inteligencia artificial se convirtió en una de las grandes apuestas de Samsung y el Galaxy S24 Ultra fue uno de los primeros equipos en incorporar Galaxy AI de forma masiva.

Entre las funciones más destacadas aparecen Circle to Search, que permite realizar búsquedas rodeando objetos en pantalla; la traducción de llamadas en tiempo real; los resúmenes automáticos de textos y las herramientas de edición generativa para fotografías.

El apartado fotográfico tampoco decepciona. El teléfono cuenta con una cámara principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 MP y dos teleobjetivos de 10 MP y 50 MP. Esta configuración permite obtener imágenes de gran calidad en prácticamente cualquier escenario, desde paisajes hasta fotografía nocturna o retratos.

Samsung también optimizó el sistema de zoom, apostando por un sensor teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 5x y capacidades de acercamiento digital que alcanzan hasta 100 aumentos.

Walmart-Samsung Galaxy S24 Ultra - Interna 2 El dispositivo incorpora un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas con resolución QHD+. Shutterstock

Cuánto cuesta el Galaxy S24 Ultra en Mercado Libre

La particularidad de esta oferta es que corresponde a una unidad reacondicionada. Esto significa que el equipo fue revisado, restaurado y sometido a controles técnicos para garantizar su correcto funcionamiento antes de volver al mercado.

Gracias a esta condición, el precio resulta considerablemente más bajo que el valor original del dispositivo. Actualmente se ofrece en Mercado Libre por $1.111.619, cuando su precio de referencia era de $2.481.899.

La diferencia representa un descuento del 55%, uno de los más importantes que pueden encontrarse actualmente para un smartphone de estas características. Además, la publicación ofrece financiación en seis cuotas de $250.095. Para quienes buscan acceder a un teléfono premium con inteligencia artificial, cámaras avanzadas, pantalla de primer nivel y materiales de alta gama, esta rebaja convierte al Galaxy S24 Ultra en una de las oportunidades más interesantes del momento dentro del ecosistema Android.