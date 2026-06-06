Xiaomi 17 Pro Max llegó a Mercado Libre con un precio que busca desafiar al Samsung Galaxy S26 Ultra

En un mercado donde los teléfonos premium superan con facilidad los dos millones de pesos, Xiaomi vuelve a apostar fuerte con el lanzamiento del Xiaomi 17 Pro Max en Mercado Libre . El dispositivo llegó acompañado por un descuento del 5%, una estrategia que busca captar la atención de quienes buscan prestaciones de primer nivel sin desembolsar las cifras más elevadas del segmento.

La propuesta de Xiaomi apunta directamente a competir con los grandes referentes del mercado Android , especialmente con el Samsung Galaxy S26 Ultra . Para lograrlo, combina potencia extrema, una batería fuera de lo común y características innovadoras que lo diferencian de la mayoría de los smartphones actuales.

Una pantalla que busca marcar diferencias

Uno de los aspectos más llamativos del Xiaomi 17 Pro Max es su doble sistema de pantallas. El panel principal es un AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco adaptativa que va desde 1 hasta 120 Hz. Esto permite obtener una experiencia fluida en juegos y navegación, al mismo tiempo que optimiza el consumo energético cuando el contenido no requiere una alta frecuencia de actualización.

Sin embargo, la verdadera novedad se encuentra en la parte trasera. Xiaomi incorporó una pantalla secundaria de 2,9 pulgadas que permite visualizar notificaciones, controlar funciones rápidas e incluso tomar selfies utilizando las cámaras principales. Esta característica le aporta un toque diferencial en un mercado donde la mayoría de los diseños comienzan a parecerse demasiado entre sí.

La calidad de visualización, el brillo y la fluidez convierten a este equipo en una excelente opción tanto para el consumo multimedia como para quienes utilizan el teléfono como herramienta de trabajo.

Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max.

Potencia extrema y una batería que promete olvidarse del cargador

En el corazón del Xiaomi 17 Pro Max se encuentra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado bajo tecnología de 3 nanómetros. Se trata de uno de los chips más potentes disponibles en la actualidad y está pensado para ejecutar juegos exigentes, tareas de inteligencia artificial y aplicaciones de productividad sin inconvenientes.

A esto se suman configuraciones que alcanzan hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento interno, cifras que colocan al dispositivo entre los más completos de la gama premium.

Pero si hay un apartado donde realmente destaca es en la autonomía. Xiaomi equipó al 17 Pro Max con una enorme batería de 7.500 mAh basada en tecnología de silicio-carbono. En la práctica, esto se traduce en una duración superior a la mayoría de los teléfonos de alta gama actuales.

Además, incorpora carga rápida de 100 W mediante cable y carga inalámbrica de 50 W, reduciendo considerablemente los tiempos de espera.

Xiaomi 17 Pro Max El panel principal es un AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco adaptativa que va desde 1 hasta 120 Hz. Shutterstock

Cámaras equilibradas y un precio competitivo

El apartado fotográfico tampoco queda relegado. El Xiaomi 17 Pro Max cuenta con un sistema de triple cámara de 50 megapíxeles compuesto por un sensor principal con estabilización óptica (OIS), un ultra gran angular y un teleobjetivo. A esto se suma una cámara frontal de 50 MP para selfies y videollamadas de alta calidad.

En cuanto al precio, el equipo tenía un valor en Mercado Libre de $2.995.000, pero actualmente puede conseguirse por $2.845.250 gracias al descuento vigente. Además, se ofrece financiación en seis cuotas promocionales de $640.133.

Con estas características, el Xiaomi 17 Pro Max se presenta como una de las propuestas más completas del segmento premium. Su combinación de potencia, autonomía, innovación y precio competitivo lo convierte en un rival serio para el Samsung Galaxy S26 Ultra y en una opción atractiva para quienes buscan renovar su smartphone con tecnología de última generación.