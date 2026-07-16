Xiaomi 18 Pro vs Xiaomi 18: el teléfono gama alta que hará primero su debut

La llegada anticipada del Xiaomi 18 Pro a las tiendas físicas marca un cambio en el tradicional orden de distribución de la compañía.

La planificación de los lanzamientos en el sector de la telefonía móvil registra cambios de estrategia por parte de las marcas principales. La corporación de Pekín, Xiaomi, prepara la distribución del nuevo Xiaomi 18 Pro, un modelo que se comercializará de manera anticipada y separada frente a la opción estándar de la familia.

El debut anticipado del Xiaomi 18 Pro y la división de la serie GSMArena compartió primeras aproximaciones al Xiaomi 18 Pro. GSMArena La base de datos de productos GSMArena ya confirmó de forma reciente la existencia de esta nueva generación de equipos. Sin embargo, la gran novedad radica en la decisión de la empresa de romper la tradición de las presentaciones simultáneas. El filtrador Digital Chat Station reveló que el fabricante colocará en el mercado el modelo Xiaomi 18 Pro de forma solitaria durante el mes de septiembre, mientras que el Xiaomi 18 estándar iniciará su despliegue comercial unas semanas más tarde.

Esta separación en el cronograma busca ordenar la llegada de los teléfonos al consumidor, aunque la distancia temporal entre ambos eventos no será prolongada. La meta de la compañía es asegurar que las dos variantes de la línea estén disponibles para la compra antes del período del Festival de la Primavera en febrero. Esta metodología emula los pasos que planea ejecutar Apple con su próximo catálogo, donde también se prevé un desfasaje en los plazos de entrega entre las versiones comunes y las de jerarquía superior.

Alza de costos en los componentes de los nuevos teléfonos El cambio en la distribución no es el único desafío que enfrenta la serie. Las filtraciones técnicas advierten que las unidades registrarán un costo superior en comparación con los valores de las generaciones precedentes debido a un encarecimiento generalizado en las cadenas de suministro de hardware. El propio fundador de la firma, Lei Jun, expuso datos concretos sobre la gravedad en la suba de precios de los módulos de memoria y alertó que las cotizaciones de los proveedores seguirán subiendo durante los próximos dos años.