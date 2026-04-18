Xiaomi 18 Pro: se filtran los renders del nuevo equipo con un botón de IA dedicado

Xiaomi prepara el lanzamiento de sus nuevos dispositivos móviles para finales de este año. El Xiaomi 18 Pro se filtró recientemente en una serie de renders que muestran un diseño con tres cámaras traseras y una pequeña pantalla secundaria junto al módulo principal para funciones de asistencia rápida.

El fabricante mantendría el estilo visual de los teléfonos previos, pero sumaría una herramienta física para mejorar la interacción con el sistema operativo. Según los datos de Xiaomi, este modelo de gama alta incluiría una batería que supera los 7.000 mAh, lo que asegura un rendimiento prolongado sin necesidad de cables.

El Xiaomi 18 Pro llegará al mercado con una pantalla de 6,3 pulgadas, según GMS Arena . El sistema de fotografía tendrá dos sensores de 200 megapíxeles para la lente principal y el teleobjetivo de tres aumentos. Este hardware permite que la persona saque fotos con un nivel de detalle muy alto incluso en condiciones de poca luz. La firma también garantiza que el aparato sea resistente al agua de forma total mediante una certificación de grado industrial.

Xiaomi 18 Pro render El diseño del Xiaomi 18 Pro incluye un sensor de 200 megapíxeles y una pantalla trasera. Render - GMS Arena

La tecnología de carga inalámbrica y un diseño ergonómico completan la propuesta técnica del fabricante para liderar el sector móvil durante la próxima temporada. La pantalla trasera volverá a aparecer en este modelo de gama alta. Los informes sugieren que este panel funcionará como una "ventana inteligente" para mostrar notificaciones y widgets dinámicos. El objetivo técnico es que el dueño del celular no necesite encender la pantalla principal para tareas simples o rápidas.

Un botón dedicado para la inteligencia artificial

La novedad más comentada es el botón físico ubicado en el lateral del equipo. Esta pieza permitirá ejecutar funciones de inteligencia artificial en cualquier momento del día. El usuario podrá configurar el botón para manejar luces inteligentes o incluso su vehículo eléctrico de la marca Xiaomi. Esta integración busca que el cliente controle todo su entorno digital desde un solo lugar físico de manera intuitiva.

Este tipo de innovaciones marcan el camino de los aparatos de gama alta modernos. La inteligencia artificial deja de ser un programa interno para convertirse en un acceso directo mediante el tacto. Los renders actuales muestran que la estética general no variará demasiado respecto a la generación anterior. Sin embargo, la suma de una batería gigante y un botón inteligente posicionan a este celular como una herramienta de productividad muy completa para el trabajo diario.

Xiaomi 18 Pro render1 GMS Arena filtró renders del próximo modelo de Xiaomi. Render - GMS Arena

La comunidad de usuarios espera con ansias la confirmación de estos datos. Si bien los renders son tempranos, coinciden con la estrategia de la empresa de integrar todos sus productos bajo un mismo ecosistema. El control de los autos eléctricos desde el celular es un paso lógico para una firma que fabrica ambos productos. El mercado de los teléfonos móviles exige cambios constantes y estas filtraciones alimentan la expectativa de los compradores más fieles de la marca.