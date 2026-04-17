Xiaomi 17 Max: el nuevo teléfono que apuesta por la batería y elimina la pantalla secundaria

Xiaomi prepara la salida de su nuevo modelo de gama alta para competir en el mercado global. El Xiaomi 17 Max superó recientemente las pruebas de certificación del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, lo que indica que su presentación oficial ocurrirá durante las próximas semanas.

La noticia surgió tras la aparición del número de modelo 2605EPN8EC en los archivos de los reguladores chinos. Esta certificación oficial confirma que el aparato está listo para su venta masiva. Los analistas del sector estiman que el evento de lanzamiento se realizará entre finales de abril y principios de mayo de 2026. Este equipo se suma a la familia de dispositivos que ya incluye las variantes Pro y Ultra, pero busca un perfil de usuario diferente.

El hardware de este equipo destaca por su equilibrio entre potencia y durabilidad. El celular contará con una pantalla OLED plana de 6,9 pulgadas con una resolución de 1,5K. Según los datos filtrados, el panel ofrece bordes muy finos para aprovechar el espacio frontal. En su interior, el dispositivo corre con el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, que es el procesador más rápido que ofrece la industria hoy en día.

La memoria RAM del equipo alcanza los 16 GB, lo que permite manejar varias aplicaciones al mismo tiempo sin retrasos. Para el almacenamiento, la empresa ofrece versiones de hasta 1 TB de capacidad. Una de las mayores sorpresas es la batería de 8.000 mAh. Esta cifra supera a la mayoría de los teléfonos premium actuales y asegura una autonomía de casi dos días de uso normal. La marca Xiaomi apuesta por la resistencia física y el equipo cuenta con una certificación alta contra el agua y el polvo.

Diseño y rendimiento en los nuevos teléfonos de la marca

A diferencia de los modelos Pro, este nuevo integrante de la serie elimina la pantalla secundaria ubicada en la parte trasera. Esta decisión técnica permite un diseño más sobrio y se enfoca en mejorar la gestión de la energía. Muchos usuarios prefieren un equipo robusto y sin elementos innecesarios que compliquen el manejo diario. El Xiaomi 17 Max se perfila como una herramienta potente para quienes priorizan el hardware fundamental por sobre los agregados visuales.

El sistema de cámaras también presenta cambios importantes para esta versión. El sensor principal tiene una resolución de 200 megapíxeles y trabaja junto a dos lentes secundarios de 50 megapíxeles para el zoom y el gran angular. Este conjunto permite sacar fotos de nivel profesional en diferentes entornos de luz. La inteligencia artificial de Xiaomi procesa las imágenes de forma automática para lograr resultados naturales sin saturar los colores.

Xiaomi 17 Ultra 1 Al igual que el Xiaomi 17 Ultra, el Xiaomi 17 Max presentará un diseño de pantalla plana y bordes mínimos. Shutterstock

El lanzamiento de este celular completa la oferta de la firma para el año 2026. Con el Xiaomi 17 Max, la empresa demuestra que puede fabricar un equipo de grandes dimensiones que rinda de forma excelente en juegos y fotografía. La ausencia de la pantalla trasera reduce el peso del aparato y mejora la ergonomía. Es un movimiento estratégico para captar a los compradores que buscan potencia bruta en una computadora de bolsillo sin pagar por funciones que no utilizan habitualmente. La llegada de este modelo a las tiendas locales será un momento clave para evaluar la competencia en el segmento de gama alta.