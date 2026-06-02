Alivio Mundial: Scaloni recibió una gran noticia en el segundo día de la Selección argentina en Kansas City

La Selección argentina ya se encuentra enfocada al 100% en el Mundial 2026. El domingo llegó la plena mayoría del plantel a la concentración en Kansas City y el lunes comenzaron los trabajos de preparación de cara al debut contra Argelia (martes 16 de junio) y los amistosos previos ante Honduras (sábado 6) e Islandia (martes 9).

Lionel Scaloni encara estas dos semanas con un gran inconveniente, que es la enorme cantidad de futbolistas que llegan lesionados, tocados o al límite desde lo físico tras finalizar la temporada con sus respectivos clubes. Sin embargo, en el arranque de la actividad formal se encontró con una gran noticia en este aspecto.

Cristian Romero recibió el alta y se reincorporó a los entrenamientos Cristian Cuti Romero entrenamiento Selección Argentina Mundial 2026 El Cuti participó de la práctica común de este martes. @Argentina Se trata de Cristian Romero, que llega a la Copa del Mundo después de casi dos meses sin jugar con el Tottenham por la lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha que sufrió a principios de abril. Si bien en ese momento se sabía que lograría recuperarse para el estreno mundialista, se pensaba que no podría estar a disposición en las semanas de preparación.

Pero, para alivio de toda la delegación albiceleste, su reinserción se dio antes de lo que se esperaba y recibió el alta médica en las últimas horas, por lo que ya puede entrenarse a la par con el resto del plantel y no de manera diferenciada. De hecho, AFA ya compartió las imágenes de las primeras prácticas y se lo ve al Cuti en las mismas.