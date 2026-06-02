A Lionel Scaloni le pidieron que diga sus candidatos a ganar el Mundial y sorprendió con la respuesta

Lionel Scaloni evitó señalar a un único favorito para ganar el Mundial 2026 y aseguró que la pelea por el título estará más abierta que nunca. En una entrevista con Olé, el entrenador de la Selección argentina consideró que al menos una decena de equipos tienen argumentos suficientes para llegar a las instancias decisivas del torneo.

"¿Diez? No sé si no me quedé corto", respondió cuando le consultaron por los candidatos. Y rápidamente comenzó a enumerar selecciones que considera con posibilidades reales de pelear por la Copa: "España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos... No sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡Croacia, me olvidé de Croacia!".

Scaloni también se mostró convencido del peso histórico que tiene la Selección argentina en los Mundiales y remarcó que esa condición no cambiará con el paso del tiempo. "Al final vos sabés bien que cada vez que Argentina va a jugar un Mundial siempre es protagonista. Entonces no va a cambiar, no va a cambiar", aseguró el entrenador, destacando la tradición y la relevancia que el conjunto nacional mantiene en cada Copa del Mundo.

Sin embargo, el técnico aclaró que en un Mundial no alcanza con tener buenos jugadores o ser una potencia histórica. "No sólo basta con jugar bien o ser protagonista. Después se tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane", explicó, recordando que muchas veces los detalles terminan definiendo el destino de una selección.

Como ejemplo utilizó el recorrido de Argentina en Qatar 2022. Scaloni recordó la derrota inicial ante Arabia Saudita, el sufrido cruce ante Países Bajos y la final frente a Francia. "Pudimos quedar afuera varias veces y terminamos siendo campeones", señaló para graficar la complejidad de una competencia tan exigente.

Lionel Scaloni recordó a la Selección argentina de Alemania 2006

Embed "ARGENTINA SIEMPRE QUE VA A JUGAR UN MUNDIAL ES PROTAGONISTA", LIONEL SCALONI A SOLAS CON OLÉEl entrenador de la Selección Argentina habló a solas con Olé en la previa al Mundial 2026 y reflexionó sobre el rol que tendrán los campeones del mundo en esta cita mundialista… pic.twitter.com/0O5BmL1lXq — Diario Olé (@DiarioOle) June 2, 2026

Además, el DT destacó que la Selección argentina siempre llega a los Mundiales con la obligación de ser protagonista. En ese sentido, evocó al recordado equipo de Alemania 2006. "Para mí fue una Selección increíble, que marcó una época y jugó muy bien. No ganó, pero eso no cambia que haya sido protagonista", sostuvo. Y concluyó con una idea que resume su visión: Argentina debe respetar su tradición futbolística y competir como una de las selecciones que animan cada Copa del Mundo.