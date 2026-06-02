Quiénes serían los 15 jugadores que se irán de River, tal como anticipó el presidente Di Carlo
El presidente de River avisó que habrá cerca de 15 salidas y la lista de nombres que quedaron bajo la lupa de Coudet ya empieza a tomar forma.
Mientras gran parte de la atención del fútbol mundial está puesta en el Mundial 2026, River comenzó a planificar una fuerte reconstrucción de su plantel. Stefano Di Carlo fue contundente al anticipar que alrededor de 15 futbolistas dejarán el club, en una estrategia que apunta a reducir la cantidad de integrantes para reforzar la jerarquía del equipo de Eduardo Coudet.
Se viene una limpieza profunda en River y varios nombres importantes podrían dejar el club
Entre los nombres que aparecen con mayores posibilidades de salida sobresalen Kevin Castaño, Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero. En distintos casos, por cuestiones de rendimiento, escaso protagonismo o decisiones deportivas, son futbolistas que podrían abandonar Núñez durante este mercado de pases, según reveló Olé.
También figuran en la lista jugadores cuyo futuro depende de ofertas o situaciones particulares. Allí aparecen Maximiliano Salas, Lautaro Rivero, Ian Subiabre y Santiago Lencina. Algunos cuentan con sondeos desde el exterior y otros analizan buscar más continuidad lejos del club.
Otro caso especial es el de Matías Galarza Fonda, quien debe regresar tras su préstamo en Atlanta United y no sería tenido en cuenta. A la vez, la posible llegada de Nicolás Otamendi generaría una sobrepoblación en la defensa, situación que podría derivar en las salidas de Germán Pezzella, Facundo González y Ulises Giménez para sumar minutos en otros equipos.
La nómina de futbolistas bajo evaluación se completa con Kendry Páez, Maximiliano Meza y Ezequiel Centurión. Aunque sus situaciones son diferentes, todos aparecen dentro del grupo de jugadores cuya continuidad todavía no está asegurada. Con el mercado recién comenzando, en River saben que la revolución anunciada por Di Carlo ya está en marcha.
Uno x uno, las posibles salidas de River
Kevin Castaño
Paulo Díaz
Maximiliano Salas
Juan Fernando Quintero
Lautaro Rivero
Ian Subiabre
Fabricio Bustos
Giuliano Galoppo
Matías Galarza Fonda
Santiago Lencina
Kendry Páez
Maximiliano Meza
Ezequiel Centurión
Germán Pezzella
Facundo González
Ulises Giménez