Quiénes serían los 15 jugadores que se irán de River, tal como anticipó el presidente Di Carlo

Mientras gran parte de la atención del fútbol mundial está puesta en el Mundial 2026, River comenzó a planificar una fuerte reconstrucción de su plantel. Stefano Di Carlo fue contundente al anticipar que alrededor de 15 futbolistas dejarán el club , en una estrategia que apunta a reducir la cantidad de integrantes para reforzar la jerarquía del equipo de Eduardo Coudet .

Entre los nombres que aparecen con mayores posibilidades de salida sobresalen Kevin Castaño, Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero. En distintos casos, por cuestiones de rendimiento, escaso protagonismo o decisiones deportivas, son futbolistas que podrían abandonar Núñez durante este mercado de pases, según reveló Olé.

El representante de Juanfer Quintero dejó abierta la posibilidad de una salida después del Mundial.

También figuran en la lista jugadores cuyo futuro depende de ofertas o situaciones particulares. Allí aparecen Maximiliano Salas, Lautaro Rivero, Ian Subiabre y Santiago Lencina. Algunos cuentan con sondeos desde el exterior y otros analizan buscar más continuidad lejos del club.

Otro caso especial es el de Matías Galarza Fonda, quien debe regresar tras su préstamo en Atlanta United y no sería tenido en cuenta. A la vez, la posible llegada de Nicolás Otamendi generaría una sobrepoblación en la defensa, situación que podría derivar en las salidas de Germán Pezzella, Facundo González y Ulises Giménez para sumar minutos en otros equipos.

Lautaro Rivero River vs Belgrano Lautaro Rivero podría ser transferido si avanza el interés de la Roma. Fotobaires

La nómina de futbolistas bajo evaluación se completa con Kendry Páez, Maximiliano Meza y Ezequiel Centurión. Aunque sus situaciones son diferentes, todos aparecen dentro del grupo de jugadores cuya continuidad todavía no está asegurada. Con el mercado recién comenzando, en River saben que la revolución anunciada por Di Carlo ya está en marcha.

Uno x uno, las posibles salidas de River

Kevin Castaño

Paulo Díaz

Maximiliano Salas

Juan Fernando Quintero

Lautaro Rivero

Ian Subiabre

Fabricio Bustos

Giuliano Galoppo

Matías Galarza Fonda

Santiago Lencina

Kendry Páez

Maximiliano Meza

Ezequiel Centurión

Germán Pezzella

Facundo González

Ulises Giménez