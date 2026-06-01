Un español desafía el fenómeno Tim Payne y propone a otro futbolista como el menos conocido del Mundial

La historia viral que convirtió al neozelandés Tim Payne en una celebridad mundial acaba de sumar un inesperado capítulo. Cuando parecía que el defensor de Nueva Zelanda se había consolidado como el futbolista más desconocido del Mundial 2026 que logró conquistar las redes sociales, una nueva campaña surgida en España puso en duda esa afirmación y abrió un debate entre los aficionados.

El responsable de la iniciativa es RubikayTV , un creador de contenido especializado en fútbol que cuestionó públicamente la premisa que impulsó el fenómeno Payne . Según su análisis, el verdadero jugador menos popular entre los convocados para la Copa del Mundo sería Kai Trewin , defensor australiano de 25 años.

La propuesta no tardó en viralizarse. Miles de usuarios comenzaron a seguir al futbolista oceánico y en pocas horas provocaron un crecimiento explosivo en sus redes sociales, replicando una fórmula muy similar a la que días atrás había nacido en Argentina de la mano de Valen Scarsini, conocido como "Elscarso".

RubikayTV presentó su teoría a través de un video publicado en Instagram que rápidamente acumuló decenas de miles de interacciones. Allí sostuvo que Payne no era realmente el jugador menos conocido del Mundial . " Tim Payne no es el jugador más desconocido del Mundial, sino que se trata de Kai Trewin , carrilero de Australia", afirmó el influencer español.

La comparación no terminó allí. Para reforzar la idea de una rivalidad digital entre ambos futbolistas, añadió: " Trewin tiene 3.000 seguidores mientras que Payne empezó con 4.700. Entonces, en este mundo paralelo, si Tim Payne es Messi, ¿por qué no hacer que Trewin sea Cristiano Ronaldo y crear una de las rivalidades del Mundial ? Los dos son de Oceanía y juegan en selecciones que no parten entre las favoritas".

La historia de Tim Payne suma un inesperado rival antes del Mundial 2026 La historia de Tim Payne suma un inesperado rival antes del Mundial 2026

El planteo encontró rápidamente eco entre miles de usuarios que comenzaron a sumarse a la campaña, aunque algunos se mantuvieron fieles a Tim Payne.

Quién es Kai Trewin, el nuevo candidato viral

Hasta hace pocos días, Kai Trewin era prácticamente un desconocido para gran parte del público internacional. El defensor australiano desarrolla su carrera en el New York City FC, de la Major League Soccer, después de haber pasado por Melbourne City y Brisbane Roar en el fútbol de su país.

Capaz de desempeñarse como lateral, carrilero o defensor central, Trewin es considerado una de las piezas con mayor proyección dentro del recambio generacional de los 'Socceroos'. Además, cuenta con experiencia en las categorías juveniles de la selección australiana y forma parte del grupo que busca consolidar el futuro del combinado oceánico.

Kai Trewin El número de seguidores de Kai Trewin creció de manera exponencial en cuestión de horas gracias a una campaña inspirada en el fenómeno que rodea a Tim Payne. Instagram @kaitrewin

Sin embargo, su crecimiento deportivo todavía no se había traducido en popularidad digital. Precisamente ese detalle fue el que llamó la atención de RubikayTV y dio origen a la nueva campaña.

La influencia de una idea nacida en Argentina

El fenómeno protagonizado por Trewin tiene una inspiración evidente. Días atrás, Valen Scarsini lanzó una convocatoria para encontrar al futbolista menos conocido entre los participantes del Mundial 2026 y convertirlo en una figura popular en todo el planeta.

Tras analizar distintos planteles, el elegido fue Tim Payne. Lo que siguió superó cualquier expectativa: el defensor de Nueva Zelanda pasó de tener menos de 5.000 seguidores a superar los 4,2 millones en Instagram, generando millones de reproducciones, memes, canciones y mensajes de apoyo procedentes de distintos países.

tim payne1 Tim Payne ya tiene a su "Cristiano Ronaldo". Instagram @fifaworldcup

Ahora, buscan repetir la lógica con Trewin. Apenas cinco horas después de la publicación del video de RubikayTV, el australiano pasó de poco más de 3.000 seguidores a superar los 50.000.