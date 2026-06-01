El desopilante posteo de Kapanga, con canción incluida, que se llenó de likes en el perfil de Tim Payne

Lo que comenzó como una campaña en redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más curiosos de la previa del Mundial 2026 . El protagonista es Tim Payne , capitán de la selección de Nueva Zelanda , quien pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de Oceanía a convertirse en una celebridad inesperada entre los hinchas argentinos.

La historia comenzó días antes del inicio de la Copa del Mundo 2026 , cuando el influencer argentino Valen Scarsini, más conocido como "Elscarso", lanzó un desafío singular a través de sus redes sociales : encontrar al futbolista más desconocido de las 48 selecciones clasificadas y convertirlo en una figura popular, independientemente de lo que ocurriera en el torneo.

Tras analizar decenas de planteles, Scarsini eligió a Tim Payne , lateral derecho y capitán de Nueva Zelanda , quien por entonces contaba con apenas 4.715 seguidores en Instagram. La propuesta rápidamente ganó repercusión y miles de usuarios comenzaron a seguir al jugador, comentar sus publicaciones y convertirlo en protagonista de memes, videos y canciones. Al día de hoy ya cuenta con casi 4 millones de seguidores.

La iniciativa fue creciendo hasta cruzar fronteras. Sorprendido por el fenómeno, el propio Tim Payne publicó un video de agradecimiento dirigido a los argentinos, reconociendo el cariño recibido durante las últimas semanas.

Entre las reacciones más llamativas apareció la de Kapanga. La popular banda argentina decidió sumarse a la movida y publicó un mensaje en el posteo de Tim Payne con una adaptación de su clásico tema "Ramón", dedicada especialmente al futbolista neozelandés. El mensaje rápidamente se llenó de likes, comentarios y compartidos.

El Mono de Kapanga se alejará de los escenarios por problemas de salud El Mono de Kapanga.

La letra decía

"Muchachoos no pierdan la esperanza, Tim Payne ya está por llegar!

Muchachos por favor no desesperen, Tim Payne está en la puerta del Mundial!

Ahí viene Tim Payne, la alegría de mi almaaa".

Tim Payne

La publicación fue celebrada por miles de usuarios y consolidó aún más el fenómeno alrededor del defensor de los All Whites. En contacto con MDZ, fuentes cercanas a la banda, explicaron que fue una ocurrencia del CM.

El fenómeno viral

Con 32 años y una carrera desarrollada principalmente en el fútbol de Oceanía, Payne jamás había tenido semejante exposición internacional. Sin embargo, gracias a una idea surgida en las redes sociales y amplificada por miles de fanáticos, el neozelandés pasó del anonimato a convertirse en uno de los personajes más comentados de la previa mundialista.

Mientras Nueva Zelanda se prepara para afrontar el desafío deportivo más importante de su historia reciente, Tim Payne ya consiguió una victoria inesperada: ganarse el cariño de una multitud de argentinos y hasta tener una canción propia creada por Kapanga.