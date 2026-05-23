"¿Qué tendrá ese león?": Rosmery Maturana y una canción picantísima sobre el "paquetón" de Javier Milei

La difusión de una secuencia de audios atribuidos al presidente Javier Milei y a su asesora de imagen, Rosmery Maturana , generó una inmediata repercusión. Las grabaciones confidenciales se instalaron en la agenda pública justo en el momento en que la mujer realizaba una serie de presentaciones en plataformas digitales.

Días antes de que los archivos de audio salieran a la luz de forma masiva, Maturana asistió al canal de streaming Una cosa de locos. En ese espacio, la especialista en estética presentó un tema musical bailable titulado El paquetón , cuya letra incluye frases como “llegó el paquetón” y “nadie puede con el paquetón ”. En esa oportunidad, la invitada entonó frente a la cámara una pregunta directa: "¿Qué tendrá ese león con ese paquetón?".

Tras la posterior filtración de las conversaciones privadas, los usuarios de internet ataron cabos de forma inmediata. Lejos de desmentir el trasfondo de la composición, Rosmery Maturana reconoció públicamente que la melodía se inspiró en los diálogos que mantuvo durante un largo tiempo con el referente libertario. “Mi tema ‘El paquetón’ nació de esto”, afirmó en una entrevista posterior, aportando claridad sobre el sentido de su obra.

La difusión de una serie de grabaciones telefónicas personales generó un inmediato impacto en la opinión pública.

De acuerdo con las transcripciones que circulan en diferentes portales informativos, el sobrenombre era una constante en el trato diario entre ambos. “Yo le decía a Javier paquetón”, declaró la protagonista.

Rosmery Maturana portada 24-6.jpg El revuelo mediático alteró la agenda de promoción de la profesional de la estética en los canales digitales. Archivo MDZ

Sin embargo, la asesora se mostró muy molesta por el momento elegido para la divulgación de las escuchas, vinculando el hecho a una jugada de sus opositores para opacar su actividad profesional: “Yo justo vengo a presentar mi tema y nos hacen esto”.

Para Maturana, el origen de la visualización de este material responde a una clara intención de daño y no dudó en catalogar la filtración como “un carpetazo” de carácter político. Mientras las repercusiones continúan escalando en los distintos espacios de debate, la asesora insiste en que las charlas corresponden estrictamente al ámbito de la confidencialidad personal de ella con Javier Milei.