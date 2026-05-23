Un famoso conductor contó el dramático episodio que vivió en un show: "Casi me muero"

El humorista relató el desesperante momento que vivió junto a su familia en un espectáculo tras ahogarse con comida: los detalles.

José María Listorti sorprendió a su audiencia al revelar un episodio que, aunque tuvo un final feliz, pudo haber terminado en una tragedia. Durante la emisión de su programa en Pop Radio, el conductor relató el dramático momento que protagonizó días atrás en el Movistar Arena, en la previa del show de Ca7riel y Paco Amoroso.

Listorti asistió al recinto de Villa Crespo acompañado por su esposa Mónica, sus hijos y la novia de su hijo mayor. Aprovechando que habían llegado con tiempo antes del inicio del recital, decidieron recorrer las opciones gastronómicas del lugar para cenar.

El relato completo Embed - Un famoso conductor contó el dramático episodio que vivió en un espectáculo: "Casi me muero"

Según relató Listorti, compraron panchos y nuggets de pollo. El problema comenzó cuando intentó comer una de las piezas de pollo que estaba demasiado caliente. En su intento por enfriarla, el pedazo se le fue por el camino equivocado y comenzó a ahogarse de forma severa. En medio de la desesperación, y ante la mirada atónita de sus compañeros de radio que no podían contener las risas por su forma de contarlo, Listorti intentó pedir auxilio a su hijo menor, Bruno, pidiéndole a los gestos que le golpeara la espalda.

Al ver que la situación no mejoraba y la falta de aire era cada vez mayor, el conductor tomó una decisión drástica en medio del público. Tiró su comida, se paró rápidamente frente a su esposa y le pidió que le realizara la famosa maniobra de Heimlich, a la que él, en medio de su relato humorístico, rebautizó como "la maniobra de Hemingway". Mónica reaccionó de inmediato y comenzó a comprimir su abdomen desde atrás hasta que, afortunadamente, el humorista logró tragar el alimento y recuperar la respiración.