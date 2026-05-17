Un conductor ebrio chocó con un camión en la Ruta 40
El accidente ocurrió sobre la Ruta 40, en la zona de Agrelo. El conductor de la camioneta Hilux registró más de 1,50 g/l de alcohol en sangre.
Durante la noche del sábado, una camioneta y un camión chocaron en la localidad de Agrelo, Luján de Cuyo, sobre la Ruta 40. El conductor de la Hilux manejaba en estado de ebriedad, con más de 1,5 g/l de alcohol en sangre.
El hecho sucedió a las 23:30 del sábado sobre Ruta 40, previo al ingreso a Ruta 7, en la localidad de Agrelo. Fue allí donde colisionaron una camioneta Hilux y un camión Iveco Stralis. Tras una serie de llamados de alerta, personal policial y oficiales de Tránsito del municipio arribaron al lugar y ordenaron la circulación de los vehículos en la zona.
A su vez, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) diagnosticó politraumatismos leves en el conductor de la camioneta, por lo que no requirió traslado a un centro de asistencia médica.
El conductor de la camioneta se encontraba en estado de ebriedad
Además, personal de Tránsito Municipal realizó los dosajes correspondientes a ambos conductores, arrojando 0,0 g/l de alcohol en sangre para el chofer del camión y 1,68 g/l para el conductor de la camioneta. Intervino personal de la jurisdicción correspondiente.