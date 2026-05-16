Las Heras: acordó por Facebook vender una moto robada, lo emboscaron y terminó detenido
Un hombre se presentó en una dependencia policial de Las Heras y denunció que había reconocido en Facebook su moto, que le había sido robada días antes.
Un joven de 22 años fue detenido este sábado por la mañana en Las Heras luego de intentar vender a través de Facebook una moto que había sido robada una semana atrás. El procedimiento se realizó cerca de las 11.30 en el interior de plaza Marcos Burgos.
Cómo fue el procedimiento para recuperar la moto en Las Heras
Según el reporte policial, un hombre de 28 años se presentó en la comisaría 16 y denunció que había reconocido en redes sociales su motocicleta Corven Energy 110 cc, que le había sido robada días antes. Tras advertir la publicación, coordinó un encuentro con el vendedor para concretar la compra.
Con esa información, efectivos de Policía de Mendoza, junto a personal de la Unidad de Investigaciones Departamental, montaron un operativo en Plaza Marcos Burgos. Cuando el sospechoso arribó al lugar con la motocicleta para cerrar la operación, fue aprehendido por los uniformados.
La moto fue secuestrada y el detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Las Heras, que lo investiga por averiguación de encubrimiento.