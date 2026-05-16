Las Heras: acordó por Facebook vender una moto robada, lo emboscaron y terminó detenido

Un hombre se presentó en una dependencia policial de Las Heras y denunció que había reconocido en Facebook su moto, que le había sido robada días antes.

La moto fue recuperada tras un operativo en Plaza Marcos Burgos, en Las Heras.

Un joven de 22 años fue detenido este sábado por la mañana en Las Heras luego de intentar vender a través de Facebook una moto que había sido robada una semana atrás. El procedimiento se realizó cerca de las 11.30 en el interior de plaza Marcos Burgos.

Cómo fue el procedimiento para recuperar la moto en Las Heras Según el reporte policial, un hombre de 28 años se presentó en la comisaría 16 y denunció que había reconocido en redes sociales su motocicleta Corven Energy 110 cc, que le había sido robada días antes. Tras advertir la publicación, coordinó un encuentro con el vendedor para concretar la compra.

Con esa información, efectivos de Policía de Mendoza, junto a personal de la Unidad de Investigaciones Departamental, montaron un operativo en Plaza Marcos Burgos. Cuando el sospechoso arribó al lugar con la motocicleta para cerrar la operación, fue aprehendido por los uniformados.